ضبط «حشيش» و«أفيون» داخل سيارتين بسوهاج

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة وزارة الداخلية، عنصرين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة المراغة، تخصصا في الإتجار بمخدري الحشيش، الأفيون، وتروّيجهما على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن مكافحة المخدرات من استهدافهما وأمكّن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة سوهاج، وبحوزتهما (15 طربة حشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون – مبلغ مالي – هاتفان محمولان).