الداخلية تضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالدقهلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة «سبق اتهامه في 12 قضية بلطجة، مخدرات، سلاح ناري، سلاح أبيض»، ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية استعراض قوة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، بإحدى الشقق السكنية، كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وبرفقته «عنصر إجرامي آخر، سبق اتهامه في 6 قضايا مخدرات، سلاح ناري»، مُتخذان منها مكانا لاختبائهما ومسرحا لإعداد وتجهيز المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة والذخائر.

ضبط المتهمين وبحوزتهما 160 طربة حشيش

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، أسفرت عن ضبطهما، وبحوزتهما «بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 طبنجة - عددا من الطلقات مختلفة الأعيرة - 160 طربة لمخدر الحشيش - 132890 قرص مخدر – كمية من مخدر الشابو – كمية من الهيدرو المخدر - أدوات تقطيع وتغليف - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما، والهاتفين للتواصل مع عملائهما، واتخذت الإجراءات القانوينة.