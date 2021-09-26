«بالورقة والقلم» يتصدر تريند تويتر.. وإشادة كبيرة من النقاد

تواصل حكاية بالورقة والقلم من مسلسل إلا أنا 2، تصدرها تريند تويتر المصري منذ أولى حلقاتها عبر مجموعة قنوات «dmc» بعد نجاح الجزء الأول منه، خصوصًا أنها حازت على إعجاب الجمهور بشكل كبير، وتحدث عنه الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فضلًا عن إشادات النقاد الذين شاهدوا المسلسل، وما جرى عرضه حتى الآن من القصة التي لمست فئه كبيرة من المشاهدين وجمهور المسلسل، لعرضه مشكلات تعبر عن الواقع الحالي في الحلقات التي تم إذاعتها من الحكاية.

آراء الجمهور في قصة مسلسل بالورقة والقلم

يذكر أن حلقات بالورقة والقلم، تناقش قصة فتاة تتعرض للاختراق، لتنقلب حياتها رأسًا على عقب، وتخسر عملها وتتعرض عائلتها للعديد من العقبات المتتالية بسبب هذا الاختراق، ويدعمها أخوها الصغير في هذا الموقف، إلى النهاية، حتى تكتشف أن خطيبها هو من اخترق أجهزتهم.

كما يناقش المسلسل، قضية مشكلة أسرية بين الأب والأم، واستغلال الأم قضية رؤية الأب لأبنائه، وزرع الكره في قلب الأبناء لوالدهم.

قصة مسلسل بالورقة والقلم

وما ميز تلك الحكاية هو عرضها لمشكلة مجتمعية، أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وعدم طرحها في الدارما التليفزيونية كثيرًا، فتميزه حكاية بالورقة، بتلك النقطة في القصة، والممثلين الذي أدوا أدوارهم بشكل يوحي بواقعية القصة والأحداث.

المسلسل من بطولة يسرا اللوزي، على الطيب عماد رشاد، نور محمد، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدى، ريهام الشنوانى، ياسر الرفاعى، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى، إخراج محمد بكير وأسامة عرابي وإنتاج أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى ويتواصل عرضها عبر مجموعة قنوات «dmc» بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل إلا أنا.