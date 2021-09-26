«السبكي» يعقد اجتماعات مع رؤساء أقسام وأطباء داخل مجمع الإسماعيلية

ترأس الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عدة اجتماعات برؤساء الأقسام والأطباء المقيمين، وأطباء الزمالة، ومديري وحدات ومراكز الرعاية الأولية، بمقر المجمع الطبي بالإسماعيلية، بهدف متابعة خطط التشغيل خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة أهم محاور الجولة التفقدية والاستماع إلى كل مقترحاتهم، بشأن ضمان استمرارية جودة الخدمة داخل كل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.

جاء الاجتماع، على هامش الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لسير العمل على أرض الواقع، بأعلى معايير الجودة، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

بحث سبل تذليل كل التحديات أمام تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل

وخلال الاجتماعات التي حضرها كل من، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور عادل تعيلب، مدير الإدارة العامة لشئون الأفرع، والدكتور محمد العقاد، مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد عثمان، مدير إدارة الموارد البشري بالهيئة، والدكتور أحمد غريب، مدير إدارة الرعاية الأولية بالهيئة، والدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، جرى مناقشة أهم محاور الجولة التفقدية، وبحث سبل تذليل كل التحديات أمام تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل على الوجه الأكمل، وبما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة ورؤيتها التي ترتكز على تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

السبكي يوجه بضرورة متابعة توافر كل المستلزمات الطبية والأدوية

وتناول اجتماع الدكتور أحمد السبكي، مع أطباء الزمالة والأطباء المقيمين ومديري الأقسام المختلفة بمجمع الإسماعيلية الطبي، استعراض سبل توافق العملية التعليمية والتدريبية مع تجهيزات المجمع الطبى، وكذلك مناقشة آليات الربط المميكن لمنظومة المعامل والاشعة بالمنظومة الإلكترونية بالمجمع، ووجه بضرورة الاهتمام باليوم العلمي لكل قسم، بهدف المتابعة المستمرة البروتوكولات العلاجية المحدثة، وبما يسمح بتناقل الخبرات بين كافة مقدمي الخدمة الصحية.

29 وحدة ومركزًا للرعاية الأولية بمحافظة الإسماعيلية

كما وجه الدكتور السبكي، خلال اجتماعه بمديري وحدات ومراكز صحة الأسرة، بضرورة المتابعة اليومية لتوافر جميع المستلزمات الطبية وكل الأدوية، ومستلزمات التشغيل داخل كل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وذلك لضمان استمرارية جودة تقديم الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين تحت مظلة المنظومة الجديدة، ومن ثم ضمان رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، وذلك داخل 29 وحدة ومركزًا لصحة الأسرة تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

جدير بالذكر، أن وحدات ومراكز صحة الأسرة التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية تشمل 15 مركزا لصحة الأسرة وهم ( الشهداء، السلام، المستقبل، التل الكبير، فايد، القنطرة شرق، المحسمة القديمة، الواصفية، الرحمة، النفيشة، العرايشية، أبو عطوة، أبو خليفة، القنطرة غرب ، أبو صوير)، إضافة إلى 14 وحدة لصحة الأسرة وتشمل (السعيدية، الكيلو 2، الكيلو 11، أبو بلح، العهدة، السلام المحطة، الظاهرية، المنايف، الهيش، عين غصين، الرياح، الروضة، السبع آبار شرقية، أبو صوير المحطة)، بإجمالي 29 وحدة ومركزًا للرعاية الأولية بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات وهم (المجمع الطبي بالإسماعيلية، مركز 30 يونيو للكلى والمسالك البولية، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة)، تخدم هذه المنشآت جميع أهالي محافظة الإسماعيلية، البالغ عددهم 1.400 مليون مواطن.