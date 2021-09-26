«فتح»: اعتداء الاحتلال على أهالي القدس وجنين همجية بكل معاني الكلمة

استنكر الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح، مشاهد الاعتداءات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي في القدس وجنين فجر اليوم، واصفًا إياه بأنه يُعبر عن همجية الاحتلال بكل معاني الكلمة، موضحًا أن سلطة الاحتلال أرسلت وحدات كانت ترتدي الزي المدني وتتحدث اللهجة الفلسطينية، ودخلت المدن الفلسطينية على أنهم مواطنون.

قوات الاحتلال ضربت بعرض الحائط كل اتفاقيات السلام

وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن تلك الوحدات ارتكبت عمليات اغتيال مباشرة في القدس، فضلًا عن محاولة اغتيال مواطنين في منطقة جنين، معتبرًا أن قوات الاحتلال ضربت بعرض الحائط كل اتفاقيات السلام، وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي انتهاك لاتفاق أوسلو.

المجتمع الدولي عاجز أمام ما يفعله الاحتلال

وأوضح القيادي بحركة «فتح»، أن المجتمع الدولي عاجز أمام ما يفعله الاحتلال، ولا يجب أن تمر هذه الجريمة مرور الكرام، مناشدًا المجتمع الدولي بتوفير قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني وعدم تركه ضحية لقوات الاحتلال، إذ أن السلطات الإسرائيلية تحاول إخفاء جرائمها وتغييرهامن خلال الإعلان أن الشباب كانوا مسلحين.

الشعب الفلسطيني لديه إصرار على التحرر

وأكد الدكتور أيمن الرقب، أن أحداث اليوم تؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على التحرر وطرد المحتلين من الأراضي الفلسطينية، كما أن الضفة والقدس شعلة المقاومة وهي امتداد طبيعي لمقاومة غزة، على جميع الفصائل التوحد في مقاومة الاحتلال وعلى السلطة إعادة قراءة موقفها من التنسيق الأمني.