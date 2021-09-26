جنوب سيناء تعلن أسماء الحاصلين على منح للدراسة في 12 جامعة خاصة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه جرى الموافقة على ترشيح نحو 60 طالبن وطالبة من أبناء المحافظة الحاصلين على الثانوية العامة للدراسة في عدد من الجامعات الخاصة.

وقال إنه جرى اختيار الطلاب بمنتهى الشفافية وترتيب الطلاب حسب المجموع والقسم سواء علمي علوم أو رياضة أو أدبي.

12 جامعة خاصة خصصت منحا دراسية

وقال «فودة» إن محافظة جنوب سيناء حصلت على منح من 12 جامعة مصرية في تخصصات مختلفة، أهمها، الطب، الصيدلة، طب الأسنان، علاج طبيعي، هندسة، واقتصاد وعلوم سياسية.

والجامعات هي 6 أكتوبر، حورس، بدر، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المصرية الصينية، الجامعة الحديثة، فاروس، جامعة سيناء، سفنكس، الجامعة البريطانية، الشروق.

وناشد المحافظ الطلاب سرعة التوجه إلى الجامعات لاستكمال الأوراق الخاصة بهم، كما طالبهم بضرورة التفوق والحصول علي الدرجات المطلوبة في الجامعة لضمان استمرار حصولهم على المنحة.

وأضاف أن الدكتور خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية قام بالتنسيق مع الجامعات التي أعطت منحا لطلاب جنوب سيناء من أجل سرعة إنهاء إجراءات دخول الكليات.

وأكد أن الطلاب الذين ترشحوا لكليات القمة في المرحلة الأولى لم يترشحوا للمنح لأنهم بالفعل حصلوا علي ترشيح في كليات القمة في المرحلة الأولى، والهدف من ذلك هو ضمان تعدد الفرص لأبناء جنوب سيناء.

المحافظة تعلن أسماء الحاصلين على منح دراسية

وأعلنت البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء أسماء الطلاب المرشحين للمنح الدراسية بالجامعات الخاصة ونشرت كشوف الأسماء، وكتب في نهاية الكشوف أن المحافظة ترشح الطلاب والجامعة، وهي صاحبة الحق في اختيار الطلاب من عدمه طبقا لمعايير الجامعة.

وناشدت البوابة أولياء الأمور والطلاب بالتوجه إلي الجامعة التنسيق واستكمال أوراق الترشح.