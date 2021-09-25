كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط تسجيل المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة 2021، موضحة أن التنسيق بدأ اليوم ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، مؤكدة أنه يجب على الطالب الذي يتم ترشيحه التوجه للجامعة وسداد المصروفات المقررة في خلال 3 أيام عمل، من إعلان نتيجة القبول والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالتنسيق وكتابة الرغبات والأوراق المطلوبة للتقديم للكليات.

رابط تسجيل المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة 2021

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن رابط تسجيل المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة 2021 يشمل مجموعة من التعليمات الخاصة بالطلاب، التي تتمثل في أن الطالب الذي يتخلف عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات سيتم حرمانه من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية في نفس العام الدراسي، ولا يتم استرداد المصروفات بعد تسديدها، موضحة أنه يمكن للطالب تسجيل رغبات بحد أقصى 25 رغبة.

الحد الأدنى لتسجيل المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة 55%

وأشارت إلى أن تسجيل المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة 2021 يتم إلكترونيًا، مؤكدة أنه يتم سداد مبلغ 70 جنيهًا «خدمات إلكترونية» غير قابلة للاسترداد قبل تسجيل الرغبات، ولا يحق التقدم لأي طالب حاصل على نسبة مئوية أقل من 55% التسجيل.

خطوات تسجيل المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة 2021

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- إدخال اسم المستخدم.

- إدخال كلمة المرور.

- كتابة رقم الجلوس.

- إدخال البيانات الأساسية.

- إضافة وتعديل الرغبات.

- التحقق من صحة البيانات بشكل جيد.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن التسجيل متاح للناجحين من طلاب الثانوية العامة 2021 ممن لم يتم ترشيحهم لأي من الجامعات الخاصة في المرحلة الأولى، لافتة إلى أنه تم إضافة درجات الحافز الرياضي للطلاب وفي حالة تسجيل الرغبات قبل التعديل يرجي حذف الرغبات السابقة وتسجيلها مرة أخرى.