موقع تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. التسجيل ينتهي غدا

تنتهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غدًا الإثنين الموافق 27 سبتمبر 2021، من استقبال طلبات تسجيل المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة 2021، على أن تُعلن النتيجة في الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021، وازدادت عمليات البحث من قِبل الراغبين في التسجيل خلال الساعات الأخيرة بشأن موقع تنسيق الجامعات الخاصة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موقع تنسيق الجامعات الخاصة وإرشادات التقدم للجامعة والأوراق المطلوبة للتقديم وفقًا للموقع الرسمي للجامعات الخاصة على النحو التالي:

موقع تنسيق الجامعات الخاصة

- يدخل الطالب إلى موقع تنسيق الجامعات الخاصة من هنــــــــــا، على أن يكون التقدم وفقًا للحدود الدنيا وضوابط التقدم للمرحلة الأولى وبالأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة.

- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وكتابة رقم الجلوس.

- استيفاء البيانات الأساسية.

- إضافة وتعديل الرغبات.

- التحقق من صحة البيانات بشكل جيد.

والتسجيل متاح للناجحين من طلاب الثانوية العامة 2021، ممن لم يتم ترشيحهم لأي من الجامعات الخاصة في المرحلة الأولى.

- إضافة درجات الحافز الرياضي للطلاب، وحال تسجيل الرغبات قبل التعديل عليك حذف الرغبات السابقة وتسجيلها مرة أخرى.

- لا يحق التقدم لأي طالب حاصل على نسبة مئوية أقل من 55%.

إرشادات التقدم للجامعات الخاصة

- يجب على الطالب الذي يتمّ ترشيحه التوجه للجامعة وسداد المصروفات المقررة خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول.

- الطالب الذي يتخلف عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات يُحرم من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية في نفس العام الدراسي.

- لا يتمّ استرداد المصروفات بعد تسديدها.

- يمكن للطالب تسجيل رغبات بحد أقصى 25 رغبة.

- يتمّ سداد مبلغ 70 جنيهًا (خدمات إلكترونية) غير قابلة للاسترداد قبل تسجيل الرغبات.

- لا يحق التقدم لأي طالب حاصل على نسبة مئوية أقل من 55%.

الأوراق المطلوبة لتقديم لكليات الجامعات الخاصة

- بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية يجب تقديم أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + 2 صورة منها.

– أصل شهادة الميلاد + 2 صورة، وصورة البطاقة الشخصية + الأصل للاطلاع.

– 6 صور شخصية حديثة 4 * 6، أو حسب ما تطلب كل كلية.

– نموذج 2 جند خدمة عسكرية (الطلاب الذكور)، ونموذج 6 جند لمواليد قبل 1995.

– الطالب المسجل بجامعة أخرى عليه إحضار موقفه من التجنيد، وخطاب السحب من الجامعة المقيد بها.