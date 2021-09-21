خطة استعدادات القاهرة لمواجهة أمطار موسم الشتاء

تواصل أجهزة محافظة القاهرة العمل على اتباع اجراءات الاستعداد لموسم الأمطار وفصل الشتاء مبكراً، حيث وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الجهات المختصة من الصرف الصحي والنظافة ومياه الشرب والأحياء إلى ضرورة التنسيق والاستعداد الجيد لموسم الشتاء والتعامل مع أى طارئ وسقوط الأمطار.

خطوات الاستعداد لموسم الشتاء

رصدت «الوطن» الخطوات الجاري اتخاذها ضمن استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال موسم الشتاء، ومنها:

- تطهير شنايش الامطار وبالوعات الصرف الصحي.

- وضع حلول عاجلة للمحاور الرئيسية للتعامل مع التغيرات المناخية وأي أمطار متوقعة.

- الانتهاء من تطهير بالوعات الأمطار بكباري جوزيف تيتو، ميدان الحجاز، 6 أكتوبر تقاطع عبد الحميد بدوي، الميرغني، وكوبري القبه.

- التواصل اليومي بين محافظة القاهرة وشركة الصرف الصحي مع هيئة الأرصاد الجوية.

- التنسيق الكامل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- متابعة عمل محطات الصرف الصحي.

- رفع كفاءة الشفاطات التابعة للأحياء، والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وعدم إلقاء القمامة والأتربة بها.

- متابعة قيام وزارة الري بتطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أي مخلفات بها.

الحد من ظاهرة الاسلاك المكشوفة

- التنسيق مع مسئولي الإنارة المركزية لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها، والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء.

- وضع خطة توزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار، بالتنسيق مع الأرصاد الجوية.

- إعداد غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة، والتنسيق مع الأحياء لمتابعة إزالة أي تجمعات، والتعامل مع تجمعات المياه وما ينجم عنها من أثار سلبية.

12 ألف عامل نظافة يساهموا فى ازالة تراكمات الأمطار

- الدفع بـ12 ألف عامل نظافة يومياً من الهيئة والشركات بالشارع لإزالة المخلفات وتراكمات المياه.

- التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتموين والإسعاف والصحة للتعامل مع الطوارئ.

- أعداد أتوبيسات النقل العام للتعامل مع أى حالات تعطل خطوط المترو.