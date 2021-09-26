أسعار اشتراكات المترو للطلبة 2021.. تبدأ من 33 جنيها

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، لذلك يبحث الكثيرون عبر الموقع العالمي «جوجل» عن أسعار اشتراكات المترو للطلبة 2021 باعتباره وسيلة المواصلات الأرخص والأكثر أمنًا للانتقال من منطقة لأخرى، خاصة بعد إعلان المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أن قيمة اشتراكات المترو في متناول جميع المستويات الاجتماعية.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار اليوم، نستعرض أسعار اشتراكات المترو للطلبة 2021، وفقًا لبيان شركة مترو الأنفاق، وذلك في السطور التالية..

أسعار اشتراكات المترو للطلبة 2021

وبحسب بيان شركة مترو الأنفاق المصرية، هناك نوعين من اشتراكات المترو للطلبة وهي:

- اشتراك استقلال 25 محطة بقيمته 33 جنيها في الثلاث مراحل.

- اشتراك استقلال 39 محطة بقيمته 41 جنيها في الثلاث مراحل.

خطوات عمل اشتراكات مترو الأنفاق للطلبة 2021

وبحسب تصريح سابق لجريدة «الوطن» قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه يجرى فتح باب اشتراكات الطلاب، قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022، بنحو أسبوع، مما يعني أن فتح باب الاشتراك سيكون مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ولكي يتمكن الطالب من استخراج اشتراك مترو الأنفاق 2021، يجب على الطالب اتباع الآتي:

- يقوم الطالب باستيفاء بيانات استمارة الاشتراك، بعد أن يحصل على الاستمارة من مقرات الاشتراكات المتوفرة في محطات المترو، وقيمتها نحو 5 جنيهات فقط.

- يقوم بعدها الطالب باعتماد وختم الاستمارة من المدرسة أو الكلية أو المعهد ويقدمها إلى شركة مترو الأنفاق.

- على الطالب الراغب في عمل اشتراك مترو الأنفاق، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي في حالة كان أكبر من 16 عامًا، أو صورة شهادة الميلاد.

- يقوم الطالب بإرفاق 2 صورة شخصية للطالب مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء.

- يقوم بعدها الطالب بدفع رسوم استخراج الكارت الذكي للتذكرة، وقيمته 25 جنيهًا، يقوم بسدادها مرة واحدة فقط، ويستخرج الاشتراك خلال فترة قصيرة.