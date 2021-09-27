«فولفو» تدعم رعاية الحيوانات بإزالة الجلد من سياراتها الجديدة

تتخذ شركة «فولفو» موقفًا أخلاقيًا، من أجل رعاية الحيوان في سياراتها الكهربائية بالكامل، بدءً من «C40 Recharge» الجديدة، لذا ستكون جميع موديلاتها خالية تمامًا من الجلد، وفقاً لما نشره موقع الشركة.

عائلة جديدة من السيارات الخالية من الجلد

وفي السنوات المقبلة، ستطلق شركة سيارات «فولفو» عائلة جديدة تمامًا من السيارات الكهربائية النقية وذلك بحلول عام 2030، وكلها خالية من الجلد، كما تعمل الشركة على إيجاد مصادر عالية الجودة ومستدامة للعديد من المواد المستخدمة حاليًا في صناعة السيارات الأوسع.

وبحلول عام 2025، تهدف الشركة إلى جعل 25% من المواد في سيارات «فولفو» الجديدة تتكون من محتوى معاد تدويره وقائم على أساس حيوي، حيث تتطلع إلى أن يصبح نشاطًا تجاريًا دائريًا بالكامل بحلول عام 2040.

وكجزء من خطط العمل المناخية الخاصة بها، تهدف الشركة أيضًا مع جميع مورديها المباشرين، بما في ذلك موردي المواد، إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025.

وتتحرك الشركة نحو تصميمات داخلية خالية من الجلد، بشأن الآثار البيئية السلبية لتربية الماشية، بما في ذلك إزالة الغابات.

وتشير التقديرات إلى أن الثروة الحيوانية مسؤولة عن حوالي 14٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية من النشاط البشري، ويأتي معظمها من تربية الماشية.

وبدلاً من خيارات المقصورة الداخلية الجلدية، ستقدم شركة سيارات «فولفو» لعملائها بدائل، مثل المواد المستدامة عالية الجودة المصنوعة من المصادر الحيوية والمعاد تدويرها.

على سبيل المثال، ستتألف مادة «Nordico»، وهي مادة داخلية جديدة أُنشئت بواسطة شركة سيارات «فولفو» من منسوجات مصنوعة من مواد معاد تدويرها مثل زجاجات البولي إيثيلين تيرفثالات، والمواد ذات الصلة الحيوية من الغابات المستدامة في السويد وفنلندا، والفلين المعاد تدويره من صناعة النبيذ، ما يضع معيارًا جديدًا للتصميم الداخلي المتميز، وستظهر هذه المادة لأول مرة في الجيل القادم من موديلات «فولفو».