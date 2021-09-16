فتح مراكز الشباب أمام المواطنين لتلقي لقاح كورونا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لصحة المواطنين وتسعى إلى لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناة والألم الذي يتعرضون له، وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، في ظل جائحة كورونا بتوفير اللقاح المضاد للفيروس، حرصا على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس، مشيدا بمبادرة مديرية الشاب والرياضة بالشرقية بفتح مراكز الشباب أمام المواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

فتح 18 مركز شباب أمام المواطنين لتلقي لقاح كورونا بالشرقية

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية جرى فتح 18 مركز شباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمده أسبوع لاستقبال المواطنين المسجلين راغبي تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك للتخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقة الانتقال لمراكز تقديم اللقاح.

مواعيد استقبال المواطنين لتلقي اللقاح

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه سيجرى استقبال المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورنا بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءا بمراكز شباب ونوادي «ناصر بالزقازيق - الشرقية الرياضي - القنايات - منيا القمح - ديرب نجم - ههيا - أبوكبير - كفر صقر - أولاد صقر - فاقوس - مشتول - القرين بمدينة أبوحماد - الإبراهيمية -الصالحية -صان الحجر - نادي الحسينية» وكذلك مركزي شباب الحسينية وسعود بمركز الحسينية وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة أثناء تلقي اللقاح.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.