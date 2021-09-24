الصحة: فتح كل مراكز الشباب في المحافظات لمن لم يسجلوا لتلقي لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة رفعت عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا إلى 850 مركزًا، إضافة إلى الدفع بـ«أتوبيسات» في الشوارع لحث المواطنين على الإقبال على تلقي اللقاحات، والوزارة قررت فتح كل مراكز الشباب في المحافظات لمن لم يسجلوا، حتى يذهبوا إليها للتسجيل والحصول على اللقاح في نفس الوقت، بدء من يوم الأحد المقبل.

فتح كل مراكز الشباب

وأعربت «زايد»، في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة، عن شكرها لوزارة الشباب والرياضة والمحافظين، الذين ساهموا في فتح مراكز الشباب في المحافظات، لافتة إلى أن مراكز الشباب التي ستفتح أبوابها يوم الأحد المقبل مخصصة فقط لمن لم يسجلوا، أما الـ850 مركزًا الذين سبق أن أعلنت عنهم الوزارة مخصصين لمن سبق وسجلوا للحصول على اللقاح.

وتابعت أن هناك أمرا إيجابيا آخر هو الانتهاء من تطعيم كل الراغبين في السفر، و«مفيش حد طلب لقاح ومخدوش، الـ175 مركز المخصصين لتطعيم المسافرين حاليًا لا يجدون من يقدمون له التطعيم، وحتى المسافرين لدول أجنبية ويرغبون في الحصول على جرعة تنشيطية مثل أسترازينكا أو جونسون آند جونسون حصلوا عليها».

دول أوروبية أقرت لقاح سينوفاك

ولفتت إلى أن الكثير من الدول الأوروبية مثل الدنمارك أقرت لقاح سينوفاك، مشددة على أن لقاحي سينوفارم وسينوفاك حاصلين على إجازة من منظمة الصحة العالمية، ومصر حاليًا لديها وفرة في اللقاحات سواء من الخارج أو التصنيع المحلي، لافتة إلى أن الدولة عملت على تأهيل الخط الثاني من مصنع «فاكسيرا العجوزة»، وخلال خمس أسابيع سيكون الإنتاج مضاعفًا وسينتج مليون جرعة يوميًا، إضافة إلى مصنع «فاكسيرا أكتوبر»، وهو صرح عملاق يتفاوضون على التصنيع فيه مع بعض الشركات، ومصر حاليًا ليس لديها أي نقص في اللقاحات و«اللي عايز يتطعم هيتطعم».