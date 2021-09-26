«بنها التخصصي» تنقذ حياة رضيع البحر الأحمر.. «مولود أمعائه خارج بطنه»

نجح فريق طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها في إنقاذ حياة طفل رضيع مولود منذ عدة أيام فقط بمحافظة البحر الأحمر بفتق سري تسبب في خروج أمعائه ومشاكل في جدار البطن، حيث تم إجراء الجراحة وإعادة الأمعاء لداخل البطن ومعالجة التشوهات، ويرقد الطفل حاليا في حضانات المستشفى تحت الرعاية المركزة ومتابعة الأطباء، بعد أن استغاث والد الطفل بطوارئ وزارة الصحة التي كلفت مديرية الصحة بالبحر الأحمر بالتواصل مع مستشفى تخصصي لإنقاذ حياة الطفل الذي ولد يعاني من خروج أمعائه خارج البطن، ووجود تشوهات بجدار البطن، وعلى الفور تم التنسيق مع مستشفى الأطفال التخصصي ببنها التي استقبلت الحالة وأجرت الجراحة اللازمة.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا مع والد الطفل حسني عاطف، الذي وجه الشكر لقيادات وزارة الصحة ومديرية الصحة بالبحر الأحمر ومستشفى الأطفال التخصصي ببنها، وروى حكاية الطفل في المعاناة مع العيب الخلقي الذي ولد به.

والد الطفل: فوجئنا بولادته بعيب خلقي وخروج الأمعاء من البطن

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وقال والد الطفل حسني عاطف إنه فوجئ بعد ولادة زوجته طفلهما الرابع منذ عدة أيام في مستشفى خاص بالبحر الأحمر مصابًا بفتق في جدار البطن تسبب في خروج أمعائه خارج البطن، وعلى الفور انتقل به لمستشفى الغردقة حيث يقيم هناك ويعمل سباكًا ليفاجأ عدم وجود قسم لجراحة الأطفال لإنقاذ الطفل.

والد الطفل: استغاثة بوزارة الصحة أنقذت حياة ابني

وأضاف أنه سأل عن إجراء الجراحة خارج المستشفى على نفقته، فوجد أنها ستتكلف 20 ألف جنيها، وهو مبلغ يفوق قدراته المادية فلجأ للاستغاثة بالخط الساخن والطوارئ الخاص بوزارة الصحة، التي كلفت مديرية الصحة بالبحر الأحمر بالتدخل وتم التنسيق مع مستشفى بنها التخصصي للأطفال، وإجراء الجراحة للطفل مجانا وعلى حساب التامين الصحي حتى أن المستشفى لم تنتظر استكمال الأوراق وأجرت الجراحة قبل استكمال الأوراق الرسمية، وهو الآن يرقد في الرعاية المركزة في حضانات المستشفى بعد أن تم التدخل وإنقاذ حياته.

والد الطفل يوجه الشكر لكل من ساهم في إنقاذ حياة ابنه

وتابع أن الطبيب المتابع لحمل زوجته كان أخبره أن الطفل سيولد مصابا بفتق سري ولكنه فوجئ أن الفتق عبارة عن خروج أمعاء الطفل الرضيع من بطنه، ما استدعى تدخلا جراحيا سريعا، موجها الشكر لكل الجهات التي ساهمت في إنقاذ ابنه وإجراء الجراحة ونقله من البحر الأحمر إلى بنها في القليوبية في أسرع وقت وبسيارة مجهزة مما ساهم في إنقاذ حياة الطفل الوليد.

تفاصيل إنقاذ حياة طفل البحر الأحمر في بنها التخصصي للأطفال

وكانت مديرية الصحة بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة قد تحركت لإنقاذ طفل ولد في أحد المستشفيات الخاصة بعيب خلقي يتمثل في خروج الأمعاء خارج الجسم وعدم اكتمال جدار البطن و صعوبة بالتنفس ويحتاج إلى حضانة وإجراء جراحة دقيقة لإنقاذه وقد تم حجز الطفل في حضانة مستشفى الغردقة العام وتم التنسيق مع مستشفى بنها التخصصي واستدعاء سيارة إسعاف ونقله لإجراء جراحة عاجله لإنقاذ حياته، حيث تلقت المديرية اتصالا هاتفيا لأب يستغيث بعد أن ولد ابنه في أحد المستشفيات الخاصة بعيب خلقي يتمثل في خروج الأمعاء خارج الجسم ويحتاج إلي حضانة وإجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ الطفل رحمة بالأب من النفقات المرتفعة للمستشفيات الخاصة وخاصة وأنه يعمل سباك.

وعلى الفور وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بنقل الطفل إلى حضانة مستشفى الغردقة العام والتنسيق لإجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياته، حيث تم وضع الطفل على جهاز تنفس صناعي بحضانة مستشفى الغردقة العام وتم البحث عن المكان المناسب لإجراء العملية وتم التنسيق مع مستشفى بنها التخصصي وحجز حضانة بجهاز تنفس صناعي للطفل وتم نقل الطفل المريض بسيارة إسعاف مجهزة ورافقه طبيب متخصص من مستشفى الغردقة العام حتى مستشفى بنها التخصصي وذلك دون تحميل الأهل أي نفقات للعلاج أو النقل أو إجراء الجراحة.