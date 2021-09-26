وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك.

شهد الاجتماع، استعراض أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، القوائم المالية والحساب الختامي لهيئة المتحف للعام المالي المنتهي في 30/ 6/ 2021.

إحاطة المجلس بآخر تطورات تقدم الأعمال الهندسية لمبنى المتحف

وأحاط اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، المجلس، بآخر تطورات تقدم الأعمال الهندسية لمبنى المتحف ومبنى مركب خوفو، مشيرا إلى أن اجمالي نسبة الإنجاز وصلت إلى 99%.

كما أطلع الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، المجلس على الموقف التنفيذي للعرض المتحفي لقاعات المتحف، مؤكدا الانتهاء كليا من جميع الأعمال الأثرية بالدرج العظيم، حيث تم تثبيت الآثار المعروضه به بنسبة 100%.

الانتهاء من وضع وتثبيت القطع الأثرية لكنوز الملك توت عنخ آموت

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من وضع وتثبيت القطع الأثرية لكنوز الملك توت عنخ آموت داخل 75 فاترينة من إجمالي 107 فاترينات خاصة بمقتنيات الملك الشاب، منوها بأنه جار تثبيت فتارين وقواعد تثبيت الآثار بقاعات العرض الرئيسية بالمتحف، حيث تم الانتهاء من نقل وترميم وصيانة 55804 قطعة أثرية بالمتحف.

ووجه الدكتور خالد العناني الشكر للقائمين على مشروع نقل مركب خوفو الأولى لمقرها الدائم بالمتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس إدارة هئية المتحف اليوم، هو الأول بعد الانتهاء من عملية النقل، مشددا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع الأعمال بالمتحف.