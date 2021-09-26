«الري»: 100 مليار دولار لتحلية مياه البحر في المحافظات الشاطئية

أكد المهندس محمد عمر مكرم، معاون وزير الري للمشروعات الكبرى، أن الوزارة أعدت خطة تتعاون فيها وزارة الإسكان تعتمد على تحلية مياه البحر ومد المحافظات الشاطئية بها بدلا من مياه النيل، في خطة طموحة تنتهي في 2037، وفيها سيتم صرف أكثر من 100 مليار دولار، «الرقم معرض للزياده نتيجة فارق العملة، وهي خطة قومية مشتركة بين الوزارة ووزارة الإسكان وعدد من الوزارات».

مكرم: أكثر من 30 دولة في أسبوع القاهرة

وأضاف «مكرم»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أنه بالنسبة لأسبوع القاهرة في نسخته الرابعة فسيتم إطلاقه قريبا بمشاركة أكثر من 30 دولة ومنظمة ومؤسسة أفريقية وعربية ودولية، وفيها يتم عرض كافة الأبحاث الحديثة وعقد ورش عمل لرفع قيمه مياه الصرف الصحي كأحد الموارد المائية الجديدة.

وأوضح أن المؤتمر سيحضره أكثر من 13 وزير مياه أفريقي وعربي وأوروبي، «دي هتكون نسخته الرابعة، وبدأناه في عام 2018، وعلى مدار النسخ الماضية بات المؤتمر دوليا ويشارك فيه الدول الأجنبية بخبراتها، وأحنا بنعرض خبراتنا وبنستفيد من بعض، وأي حد بيعمل تجربة ناجحة لازم نعرضها ونستفيد منها».

وأكد أن الوزارة تعمل بأسلوب الري الذكي عبر تطبيقات تساعد المزارع في الانسجام مع المنظومة الجديدة الخاصة بالترع والمساقي ضمن منظومة الري الحديث، «لدينا تطبيقات مختلفة لمعالجة المياه بأحدث الأساليب، إحنا منفتحين على العالم في مجال البحث العلمي وبنحاول اقتناص أي فرصة أو مشروع ناجح ونطبقه ونستفيد منه، وده هدف أسبوع القاهرة».