وزارة الري: مستعدون للأمطار والسيول.. وموسم الفيضان مر بسلام

طمأن المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المواطنين في مصر بشأن موسم فيضان النيل، وأوضح أن فيضان النيل انتهى هذا الموسم، والأمر جرى بسلاسة شديدة للغاية، موضحًا أن الوزارة الآن تستعد لموسم الأمطار والسيول.

مشروعات بمليارات الجنيهات للحماية من أخطار السيول

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على قناة «صدى البلد»، أن وزارة الموارد المائية والري، نفذت مشروعات بالمليارات للحماية من أخطار السيول، وهناك مجهودات كبيرة من الدولة في هذا الملف، وأشاد بالمشروع القومي لتبطين الترع بأطوال 20 ألف كيلو في جميع مراحله، مؤكدًا أنه جرى إنجاز معدلات تفوق المستهدف في المرحلة الأولى، إذ أن الوزارة انتهت من أول عام بمشروع تبطين الترع وبنسبة تنفيذ مرتفعة جدًا.

المزارعون سيحصلون على حقهم في المياه بعدالة متساوية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن كل المزارعين سيحصلون على حقهم في المياة بعدالة متساوية، وأن الشكاوى تنتهي تمامًا على الترعة التي يجري تأهيلها، مؤكدًا أن تبطين الترع يضمن توصيل مياه نظيفة لري أراضي الفلاحين بأقصى سرعة، وسيقلل من هدر المياه ويعمل على تحسين البيئة وتقليل زمن تشغيل ماكينات الري، وبالتالي توفير تكلفة الوقود.

متحدث «الري» يكشف أهمية اتباع نظم الري الحديث والذكي

وأضاف المهندس محمد غانم، أن اتباع نظم الري الحديثةوالذكي سيزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية، بنسبب تتراوح بين 30 و40%، واستهلاك السماد سيقل إلى الربع تقريبا، وسيوفر تكلفة العمالة لأقل عدد ممكن، والفلاحون يعلمون هذا الأمر جيدا، مؤكدا أن هناك فوائد كثيرة ستعود على الفلاح بفضل هذا المشروع وعلى رأسها زيادة دخله، لأن هذا المشروع جزء من مبادرة «حياة كريمة».