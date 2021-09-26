قوافل «حياة كريمة» تفحص 3072 مواطناً في الشرقية وأسوان

أعلنت مديرية الصحة فى الشرقية الانتهاء من تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية «المنشر»، التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر، بعد أن استمرت على مدار يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، وتأكيد أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية. وأوضحت المديرية، فى بيان أمس، أن القافلة فحصت 1150 مريضاً مجاناً، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 14 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات، كما نظمت جلسات توعوية وتثقيفية عن خطورة انتشار الأمراض الفيروسية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى ودعم صحة الأم والجنين، لافتة إلى أن القافلة تمت فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين. وفى محافظة أسوان، أعلن المحافظ اللواء أشرف عطية، تدشين مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بقريتى «إبريم بنصر النوبة، وفارس بكوم أمبو»، فى إطار جهود المبادرة الرئاسية، من أجل تحسين الظروف المجتمعية للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف القرى المستهدفة، وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن أعمال القافلة استمرت يومين فى كل قرية لتوقيع الكشف الطبى على 1928 مواطناً، فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية اللازمة، موضحاً أن القافلة تضمنت عدداً من ندوات التوعية لأهالى القريتين.