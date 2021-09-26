حياة كريمة بالمنيا.. خطة تنموية في قطاع المياه والصرف الصحي «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حياة كريمة في المنيا.. خطة تنموية في قطاع المياه والصرف الصحي»، خطة تنموية شاملة تشهدها محافظة المنيا في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليار جنيه داخل 5 مراكز بالمحافظة، ضمن المشروع القومي الرئاسي «حياة كريمة»، وهي قرى دير مواس وملوي ومغاغة وأبو قرقاص والعدوى، حيث تستهدف مبادرة «حياة كريمة» تطوير قرى المنيا، وتطوير 192 قرية بـ757 قرية تابعة بإجمالي 32 وحدة محلية.

تطوير الصرف الصحي في قرى حياة كريمة بالمنيا

وأوضح التقرير، أنه يجرى العمل في 219 مشروعا بقطاع مياه الشرب وتقدر تكلفتها بنحو 1.4 مليار جنيه، حيث تتضمن تفاصيلها 33 مشروعا بمركز العدوة، بالإضافة لـ54 مشروعا بمركز أبو قرقاص و44 مشروعا بمغاغة و53 مشروعا بملوي و35 مشروعا بدير مواس، إلى جانب تنفيذ غيرها من المشروعات التابعة لمياه الشرب، وكذلك تشهد قرى «حياة كريمة» في المنيا أعمالا مكثفة بقطاع الصرف الصحي والتي بلغت التكلفة الإجمالية لها حوالي 12 مليار جنيه و672 مليون جنيه واشتملت على 20 مشروعا بالعدوى و50 مشروعا بمغاغة و44 مشروعا بأبو قرقاص و53 مشروعا بملوي و27 مشروعا في دير مواس.

حياة كريمة تغير معالم المنيا تمامًا

وأشار الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، في تصريحات تلفزيونية له منذ قليل، إلى أنَّ الوقت المحدد لمشروع «حياة كريمة» من سنتين ونصف إلى 3 سنوات، متابعًا «أي حد من الريف بقرى الصعيد أو بحري سيذهب الآن هناك يجد المعالم تغيرت تمامًا بفضل مجهودات العمل بمبادرة حياة كريمة».