محافظ أسوان يتفقد فاعليات مبادة «معا نطمئن .. سجل الآن»

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود مبادرة «معاً نطمئن .. سجل الآن»، أثناء تقديم خدماتها للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا حفاظا على سلامتهم.

وتابع اللواء أشرف عطية منظومة تلقي اللقاحات وأسلوب وآلية التسجيل بما يساهم في حصول المواطنين على جرعات التطعيم بسهولة ويسر، وخاصة في ظل زيادة المراكز الثابتة والتي وصلت إلى 27 مركزا، مع زيادة الفرق المتحركة التي تجوب مختلف القرى والمدن والمراكز لتحقيق المستهدف بإجمالى 960 ألف مواطن ومواطنة في المرحلة العمرية من 18 سنة فأكثر لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في نفس اليوم بعد التسجيل مباشرة بواسطة الفرق المنتشرة.

أوجه الدعم

وأكد تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة من خلال الفرق المتحركة بأتوبيسات مشروع النقل الداخلي بما يعود بشكل إيجابي على المواطنين من خلال توفير أماكن تسجيل وتلقي اللقاحات للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل يساهم في خفض معدلات الإصابة والوفيات.

المواقع الاكثر ازدحاما

وأكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان أن مبادرة «معاً نطمئن»، استهدفت المواقع الأكثر إزدحاماً داخل مدينة أسوان وستستمر لمدة شهر كامل في باقى الأحياء والقرى والمدن.

فرق متخصصة

وأشار إلى أن الحملة تضم فرق متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسجيل من قبل من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين.

7 مراكز شباب

وكشف عن تجهيز 7 مراكز شباب بالكامل لتلقي اللقاح على مستوى المحافظة وهى «بدر والمحمودية بمدينة أسوان، ومركز شباب مدينة بلانة ودراو، بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو، علاوة على مركز شباب السباعية شرق».