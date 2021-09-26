6 أشهر حبس لأم قتلت ابنتها بالإسكندرية.. «ضربتها في الحائط»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة وبعضوية المستشارين محمد حليم خيري و محمد عاطف مشال ربة منزل بالحبس 6 أشهر بتهمة ضرب أفضى إلى موت لقيامها بضرب ابنتها ما أدى لوفاتها، وذلك بعدما دفعت الأم ابنتها إلى الحائط التي اصطدمت به ووقعت في حالة إعياء ثم دلفت إلى النوم، وتوفيت نتيجة مضاعفات ذلك الاصطدام أثناء نومها، ما تسبب في تخفيف الحكم على الأم.

تفاصيل قتل أم لابنتها في الإسكندرية

وتعود قصة الأم قاتلة ابنتها إلى القضية رقم 18265 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، حين تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد تلقيه بلاغا بوفاة طفلة بمحل سكنها دائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان شرق الإسكندرية، إلى أن حال معاقبة المتهمة «ن.م.ح» ربة منزل لابنتها المجني عليها «ر.ع.إ» 11سنة، دفعتها ما أدى لاصطدام وجهها بالحائط فشعرت المجني عليها بحالة إعياء فتوجهت إلى النوم، وعندما حاولت أمها إيقاظها فوجئت بوفاتها.

الأم تنفي محاولة قتل ابنتها

ونفت الام فى التحقيقات تعمدها قتل ابنتها واوضحت انها كانت تحاول تأديب المجنى عليها فوجهت لها النيابة العامة تهمة ضرب أفضي الى الموت، وأحالتها الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة الجانية 6 أشهر نتيجة قتل خطأ لابنتها حيث أنها لم تقصد قتلها ولم تقع قتيلة في لحظتها.