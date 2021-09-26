«المالية»: حريصون على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات

أكدت وزارة المالية حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، ووضع برنامج زمنى للانتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية خلال عام 2022، بما يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على مجتمع الأعمال. وأضافت الوزارة، فى بيان،اليوم، عقب لقاء د.محمد معيط، وزير المالية، مع هوكان إيمسجورد، السفير السويدى بالقاهرة، والوفد المرافق له، أن الحكومة تسعى لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، ومصدراً رئيسياً لتوفير فرص العمل.

من جانبه، قال السفير السويدى إن مجتمع الأعمال السويدى يُدرك حجم التطورات الإيجابية التى يشهدها مناخ الاستثمار المصرى، حيث تحرص العديد من الشركات السويدية على استكشاف فرص الاستثمار بمصر، بجانب كبرى الشركات السويدية الموجودة بالفعل.