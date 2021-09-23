عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسفير الألماني لدى مصر، فرانك هارتمان، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، لاستعراض سبل التعاون بين مصر وألمانيا في المجال الصحي وتوفير لقاحات فيروس كورونا، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

زايد: دعم ألمانيا لمصر بـ2.3 مليون جرعة لقاح كورونا مثال لتضامن الشعوب في الأزمات

وفي مستهل كلمتها، وجّهت وزيرة الصحة والسكان، بحسب بيان عن الوزارة، الشكر باسم الحكومة والشعب المصري، للحكومة الألمانية والسفير الألماني لدى مصر والشعب الألماني، لدعمهم مصر بـ2.3 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا على مدار اليومين الماضيين، مؤكدة أنّ هذا الدعم أحد أمثلة التضامن الدولي بين الشعوب في الأزمات.

التعاون الصحي بين مصر وألمانيا يعكس العلاقة الوطيدة بين قيادات البلدين

وأضافت الوزيرة، أنّ التعاون بين مصر وألمانيا في المجال الصحي، يأتي انعكاسًا للعلاقة الوطيدة بين القيادتين السياسيتين في البلدين، والتي كان لها أثر كبير لدعم ألمانيا للقطاع الصحي في مصر، سواء في مجال توفير اللقاحات أو التعاون في مجال التكنولوجيا الطبية من خلال الشركات الألمانية المتخصصة، فضلا عن تبادل الخبرات مع الجانب الألماني في القطاع الصحي والتي توصلت للكثير من النجاحات خلال الفترة الماضية.

زايد: «ميركل» فخر لجميع العاملات في المجال السياسي

وتابعت زايد، أن ّالتعاون بين مصر وألمانيا أحد نتائج ثمار العلاقات القوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي تُعد سيدة أثرت في العالم وأسهمت بشكل كبير في مجال السياسة العالمية، كما تعتبر فخرًا لجميع السيدات ونموذج يحتذى به لجميع العاملات في المجال السياسي، متنمية للشعب الألماني مزيدًا من التقدم والازدهار.

واستعرضت الوزيرة سبل التعاون بين مصر وألمانيا في المجال الصحي، مشيرة إلى أنّ 100% من سيارات الإسعاف بوزارة الصحة يتم توريدها وتجهيزها بالتعاون مع الشركات الألمانية، فضلا عن التعاون مع شركة سيمنز الألمانية في مجال التكنولوجيا الخاصة بالأجهزة التشخصيصة لاسيما في مجال الأشعة المتقدمة، إضافة للتعاون مع العديد من الشركات الألمانية في مجال الأدوية.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان، إلى اعتزامها زيارة ألمانيا خلال الشهر الحالي، لبحث تعزيز سبل التعاون مع الشركات الألمانية في المجال الصحي، وعلى رأسها شركة مرسيدس، للتعاقد على 1000 سيارة إسعاف و1000 عيادة طبية متنقلة، ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، فضلا عن اعتزامها زيارة شركة سيمنز الألمانية، للتعاون والاطلاع على المستجدات في مجال التكنولوجيا الطبية.

زايد تبحث تصنيع لقاح فايزر في مصر بالتعاون مع «بيونتيك»

وأضافت زايد، أنّه من المقرر أن تلتقي مسؤولي شركة بيونتيك الرائدة في مجال اللقاحات بألمانيا، لبحث مدى إمكانية التعاون مع الشركة لتوفير لقاح فايزر، من خلال مصنع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، إضافة إلى بحث التعاون مع معهد روروبت كوخ بألمانيا، لتبادل الخبرات بين مصر وألمانيا في مجال مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية.

وأكدت الوزيرة حرص مصر على التعاون المثمر مع الجانب الألماني في المجال الصحي، مشيرة إلى أنّ الفترة المقبلة ستهشد مزيدًا من الشراكات بين وزارة الصحة المصرية والشركات الألمانية الرائدة في المجال الطبي.

وفي سياق متصل، أشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنّ مبادرة «معًا نطمئن.. سجل الآن» انطلقت في 21 محافظة منذ تدشينها الأسبوع الماضي، وتم من خلالها تسجيل أكثر من 50 ألف مواطن على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، داعية المواطنين للمشاركة الفعالة في الحملة والإقبال على تلقي اللقاح لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس.

مستعدون لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

ولفتت الوزيرة إلى انخفاض معدل الوفيات بالموجة الرابعة لفيروس كورونا مقارنة بالموجات الثلاث التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية بالتزامن مع التوسع في تلقي اللقاحات، مؤكدة استعداد وزارة الصحة والسكان لمواجهة الموجة الرابعة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية وكذلك الأكسجين الطبي بالمستشفيات، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب زيادة الإصابات خلال ذروة الموجة الرابعة.

كما استعرضت وزيرة الصحة والسكان مستجدات توفير لقاحات فيروس كورونا بمصر، مشيرة إلى إنتاج مليوني جرعة من لقاح «فاكسيرا - سينوفاك» المُصنع محليًا خلال الأسابيع الأخيرة، موضحة أنّ مصر استقبلت مواد خام لتصنيع 15 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، وجار استلام مواد خام تكفي لتصنيع 15 مليون جرعة أخرى، مؤكدة قدرة مصر على تأمين الاحتياج المحلي من اللقاحات بطاقة 80 مليون جرعة، من المقرر الانتهاء من تصنيعها بنهاية ديسمبر المقبل.

مصر ستستقبل ملايين الجرعات من لقاحات كورونا وبينها «فايزر» و«موديرنا»

وأشارت الوزيرة إلى التعاون مع مختلف الشركات والجهات الدولية لتوفير لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أنّ مصر ستشهد استقبال ملايين الجرعات من مختلف أنواع اللقاحات مثل فايزر وموديرنا، ما يعظّم توافر جميع أنواع اللقاحات المتداولة في العالم داخل مصر.

الصحة تخطط لتطعيم طلاب المدراس الثانوية والمعاهد الأزهرية ثم طلاب المدارس الإعدادية

وتحدّثت الوزيرة عن التوسع في مراكز تلقي اللقاح لتصبح 850 مركزًا على مستوى الجمهورية، بينها 3 مراكز كبرى تستوعب نحو 60 ألف مواطن في اليوم، فضلا عن نحو 500 قافلة متنقلة تجوب أماكن التجمعات والمصانع والشركات لتطعيم المواطنين، لافتة إلى أنّه جار الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع الحكومي وعددهم نحو 3.2 مليون مواطن، وجار الانتهاء من تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم وعددهم نحو 1.6 مليون مواطن، وسيتم خلال الفترة المقبلة تطعيم الطلاب في المدراس الثانوية والمعاهد الأزهرية، يليها طلاب المدارس الإعدادية، بالتزامن مع افتتاح الخط الثاني لإنتاج اللقاحات بشركة فاكسيرا بمنطقة العجوزة.

ونوهت وزيرة الصحة والسكان، إلى افتتاح الخط الثاني لإنتاج اللقاحات بمصنع شركة فاكسيرا بمنطقة العجوزة خلال الـ5 أسابيع المقبلة، ما يسهم في القدرة على إنتاج مليون جرعة يوميًا من اللقاحات، مشيرة إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم أفريقيا لتوفير لقاح فيروس كورونا.

وزيرة الصحة تشكر بريطانيا لدعم مصر بـ300 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

ووجّهت زايد، الشكر للحكومة البريطانية أيضًا لدعمها مصر بـ300 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال الأسبوعين الماضيين، فضلا عن جهودها لتيسير حركة التبادل وانتقال الأشخاص بين مصر وبريطانيا، لافتة إلى أنّ بريطانيا استندت إلى موقف مصر من توافر اللقاحات وتطعيم المواطنين لتيسير حركة الانتقال إليها، كما لفتت إلى أنّ جميع اللقاحات المتوافرة بمصر حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية، وما لا يقل عن 12 دولة أوروبية اعتمدت لقاح سينوفاك.

زايد تشكر العاملين بالقطاع الطبي على جهودهم لمواجهة كورونا

كما وجّهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لجميع العاملين بالقطاع الطبي والبالغ وعددهم نحو 700 ألف عامل، لجهودهم في التصدي لجائحة فيروس كورونا، داعية الله أن يتغمد جميع الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في خدمة المرضى بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت زايد، القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه الكامل للقطاع الصحي والعاملين به، كما أشارت إلى المتابعة المستمرة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للجهود المبذولة في مواجهة الجائحة.

من جانبه، وجّه السفير الألماني لدى مصر، فرانك هارتمان، الشكر للقياة السياسية المصرية، مشيدًا باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتأكيد على ضرورة التوفير العادل للقاحات فيروس كورونا للمساهمة في تسريع وتيرة القضاء على جائحة كورونا عالميًا، كما أشاد بجهود وزيرة الصحة والسكان، لما تبذله في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وفقًا لخطة استراتيجية.

وأكد السفير الألماني لدى مصر، عمق العلاقات بين الدولتين المصرية والألمانية على مدار سنوات طويلة، لافتاً إلى التزام بلاده بدعم جهود الدولة المصرية في التصدي لجائحة فيروس كورونا، من خلال توفير اللقاحات، وتمكينها من التنوع في إنتاج مختلف أنواع اللقاحات محلياً، خلال الفترة القادمة.

وأشار هارتمان، إلى أنّ زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة، ستسهم في عقد شراكات بين الدولتين لخدمة القطاع الصحي في مصر وتعزيز قدرة الدولة المصرية على تطوير القطاع الصحي، لافتا إلى حرص الدولة الألمانية على استمرار توريد تجهيزات المستشفيات لمصر خاصة الأجهزة التشخيصية.