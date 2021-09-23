سفير ألمانيا بالقاهرة: برنامج الحكومة المصرية بشأن كورونا طموح ومكثف

قال فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى مصر، إنّ برنامج الحكومة المصرية بشأن القضاء على فيروس كورونا برنامج مكثف وطموح، وقد بدأ هذا البرنامج بمجرد توافر الإمكانات واللقاحات، موضحا أن الهدف الذي حددته الحكومة المصرية بأنه بنهاية هذا العام أن تصل لتطعيم 50% من السكان، هو هدف طموح جدًا.

هارتمان: ألمانيا واجهت مشكلات في بداية تطعيم المواطنين

وأضاف «هارتمان»، خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة والسكان هالة زايد والسفير الألماني بالقاهرة، «أنا شخصيا لي خبرات في مجال إدارة الأزمات بحكم عملي، وكان في ألمانيا لدينا في البداية مصاعب كثيرة من أجل التغلب على مشاكل البنية التحتية فيما يتعلق بتوفير اللقاحات وتطعيم الناس، بالرغم من أن ألمانيا دولة صناعية متقدمة».

تغلبوا على التردد

وتابع: «ما تبذله الحكومات عرض يقدم للشعوب وعلى الشعوب أن تقوم بواجبها وأن تتعاون والتغلب على مشكلة التردد، والتطعيم والحصول على اللقاح من شأنه حماية الإنسان والمحيطين به، وعلى الناس أن تتعاون، ليس فقط في الحصول على اللقاحات ولكن أيضًا اتباع التدابير الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وهذا الموضوع يشغلنا كثيرا في ألمانيا سواء في المدرسة أو المنزل أو مكان العمل».

زايد: منح مصر 2.3 مليون جرعة من «أسترازينيكا» دليل على صداقتنا مع ألمانيا

وعقدت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد، مؤتمرا صحفيا، لاستعراض تطورات الوضع الوبائي في مصر، وجهود التعاون مع الجانب الألماني في مجال توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت زايد إن قرار ألمانيا بمنح مصر 2.3 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا دليل على التضامن والصداقة التي تربط بين شعبي البلدين، مضيفة «هذا الأمر يمثل دعما بسيطا للحملة التي تنفذها الحكومة المصرية لتوفير لقاحات كورونا لعموم الشعب المصري، كما يدعم الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة المصرية في القطاع الصحي».