«الضرائب»: كل واحد هيدفع ضريبة تتناسب مع دخله لتحقيق العدالة

قال طلعت عبدالسلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن هدف المصلحة من إنشاء وحدة خاصة بالتجارة الإلكترونية، هو حصر وتتبع الأنشطة الخاصة بتلك التجارة عبر رؤية الدولة، من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الآخر الرسمي، حيث تعمل الدولة على إتمام ذلك الأمر على أكثر من مستوى، «فيه التزامات وحصيلة ضريبية بتتاخد وبترجع للمجتمع بخدمات، ومش عايزين فئة محدودة تتحمل عبء الالتزامات، والمفروض كل اللي موجود تتوزع عليهم الالتزامات، وكل واحد يدفع ضريبة تتناسب مع دخله لتحقيق العدالة الضريبية».

عبدالسلام: «طالما بيكسبوا نتاج عمل بشكل مستقل فإيرادهم خاضع للضريبة»

وأضاف «عبدالسلام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن مسألة الخضوع للضريبة، ليست قاصرة على النشاط الاقتصادي فقط، ولكن اليوتيوبرز والبلوجرز، فهم أصحاب مهن حرة ويحققون أرباحا وعليهم دفع الضرائب، «طالما بيكسبوا نتاج عمل بشكل مستقل، فلو حققوا أرباح فهو إيراد خاضع للضريبة».

عبدالسلام: «استخراج البطاقة الضريبية يستغرق 5 أيام»

وأوضح أنه وعلى من يزاول مهنة اليوتيوبرز أو البلوجرز فعليهم التوجه لمأمورية الضرائب بالمناطق التابعين لها، مع إحضار البطاقة الشخصية وعقد إيجار أو ملكية الوحدة السكنية القاطن بها، والمستندات التى تثبت مزاولتهم لتلك المهنة مثل الفواتير الخاصة بالتعاملات المالية بين الشخص وكل من «يوتيوب، فيس بوك» للتسجيل، لاستخراج بطاقة ضريبية من المصلحة، «استخراج البطاقة الضريبية يستغرق 5 أيام، والموضوع ده بيأمنك وبيخليك شغال بشكل شرعي».

وأكد أن ضريبة الدخل تفرض على صافي الربح وتحصل المصلحة على الممولين الأفراد فأول 15 ألف جنيه من صافي الربح معفيون من الضريبة، والـ15 ألف التالية لهم 2.5%، والـ15 ألف الثالثة سيدفع عليهم المواطن 10%، «لو صافي ربحك في السنة 30 ألف جنيه هتكون الضريبة المستحقة عليك 375 جنيه، وكل ما دخلك بيزيد كل ما ضريبتك بتزيد».

وأشار إلى أنه وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة التي أقرتها المصلحة على هؤلاء، فهي بنسب متفاوتة من إجمالي الإيرادات التي يحصلون عليها سنويا، ويجب عليهم توريد الأموال للمصلحة، بداية من الأشخاص الذين يتربحون 500 ألف جنيه سنويًا فيما أعلى، «في تلك الحالة غير ضريبة الدخل اللي بيتحملها فالمفروض يتسجل في ضريبة القيمة المضافة نسبتها 14%، ودي بيتحملها المستهلك النهائي، والمطلوب إنهم يسجلوا نفسهم بشكل تطوعي».

وتابع: «ممكن الشخص يروح لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويطلب منهم توفيق أوضاع، هيحصلوا على رخصة مؤقتة ومن تاريخ عمل الإجراء، وإحنا لما أصدرنا قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إدينا مزايا كبيرة لأصحاب تلك الأنشطة بقانون رقم 152 لسنة 2020، لو ده أفضل وأحسن لك تقدم طلب لمصلحة الضرائب بالتعامل مع تلك المعاملة الضريبية المبسطة، وهنديك عفو عن كل السنوات السابقة».