قنصل السعودية بالإسكندرية: المملكة أثبتت قدرتها على إطلاق مشروعات ضخمة

قال القنصل العام لدولة السعودية في الإسكندرية، الشيخ مزيد بن محمد الهويشان، إن المملكة تحتفل بعيدها الوطني الـ91، تحت شعار «هي لنا دار»، والذي استلهم للاستشعار بما تقدمه المملكة للمواطنين والمقيمين على أرضها لتكون لهم دارا يفتخرون به وبأنجازاتهم العظيمة، فهي الدار التي تمنح أهلها الدفء والأمان وتقوم على تأمين كافة ما يلزمهم عبر تحسين الخدمات المقدمة لهم، وتطوير الأنظمة الحكومية ورفع مستوى التعليم والارتقاء بالرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية وتسهيل ممارسة الأعمال والتوسع في التحول الرقمي وتنظيم سوق العمل وتمكين المرأة.

القنصل: احتفالنا لتأكيد متانة العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية

وأضاف «الهويشان»، خلال الاحتفالية التي نظمتها القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، مساء اليوم، أن احتفالنا لتأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، وازدادت رسوخا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز، وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسؤولي البلدين بغرض تعزيز علاقتهما الثنائية ودعمها في مختلف المجالات.

وأوضح أن السعودية شهدت قوة استثمارية رائدة وعمق عربي وإسلامي وأثبتت قدرتها على إطلاق مشاريع ومبادرات ضخمة وفقا لهذه الرؤية منها مشروع البحر الأحمر ومشروع نبو وذا لاين والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، لافتا إلى أن مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها ولي العهد، والتي تؤكد على حرص المملكة على مكافحة التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة عبر تبنيها لخطة الزراعة أكثر من 10 مليارات شجرة داخل المملكة و40 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط.

استكمال التوسعة الثالثة للحرم المكي والمسجد النبوي

وأكد استكمال التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي والمسجد النبوي وإنشاء الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

قال القنصل السعودي بالإسكندرية، إن اليوم الوطني مناسبة غالية وذكرى تتجدد في قلوبنا كل عام فهو يوم يحتفل به أبناء الشعب السعودي بذكرى توحيد المملكة على يد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الذي لم الشمل بعد الشتات ووحد الكلمة بعد الفرقة ليبني وطنا عظيما، قائما على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية وإقامة العدل.

وأضاف أن المملكة تحتفل بيومها الوطني الحادي والتسعين هذا العام وهي تشهد قفزات تنموية وتحولات اجتماعية وتطورات سياسية واقتصادية، تأتي، في إطار نهضة شاملة يقودها الملك سلمان بن عبدالعزيز وينفذها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن رؤية التطوير للمملكة العربية السعودية تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى للاستثمار مكامن القوة التي تتمتع بها من موقع استراتيجي متميز،

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن السعودية لكل المسلمين في أنحاء العالم لهم دار فهي دار يشتاق إليه الجميع سنظل حتى نهاية أعمارنا في هذا الاشتياق.