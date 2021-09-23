«السيسي» يهنئ الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، والذي يوافق ذكرى توحيد المملكة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وينتظر الكثير من المواطنين السعوديين اليوم الوطني للملكة العربية السعودية من أجل الاحتفال، كما أنّهم يرغبون في الحصول على بطاقات تهنئة اليوم الوطني السعودي 91، وذلك من أجل حضور الاحتفال الكبير الذي ستقيمه المملكة بهذه المناسبة، وليتبادل المواطنون التهنئة باليوم الوطني السعودي 91، والموافق 23 سبتمبر، وهو اليوم الذي وحّد فيه الملك عبد العزيز آل سعود البلاد، وغيّر اسمها من نجد والحجاز إلى المملكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للترفيه تقيم المهرجانات احتفالا باليوم الوطني

ويبحث العديد من المواطنين عن بطاقات تهنئة اليوم الوطني السعودي 91، ويعد اليوم الوطني هو الاحتفال الأضخم الذي تقيمه المملكة العربية السعودية، وتتولى الهيئة العامة للترفيه إقامة المهرجانات والحفلات والمسارح والعديد من العروض من أجل الاستمتاع بذلك اليوم الذي يملك طبيعة خاصة لدى مواطني المملكة.

الأغاني الوطنية والألعاب النارية أبرز سمات الاحتفال

وخلال الاحتفال باليوم، يحرص أبناء الشعب السعودي على ترديد الأغاني والأناشيد الوطنية، والاحتفال في جو أسري وإشعال الألعاب النارية لإضفاء روح البهجة على الجميع، ووضع لمسة مميزة لليوم الوطني.

تبادل الرسائل احتفالا باليوم الوطني السعودي

وعادة ما يتبادل المواطنون السعوديون رسائل تهنة باليوم الوطني السعودي كل عام، ومن بين هذه الرسائل، «عيد وطني سعيد، أهنئكم بمناسبة العيد الوطني» وغيرها، بالإضافة لرسائل تذكر المواطنين بالتضحيات التي تم بذلها من أجل توحيد المملكة، مثل «في هذه المناسبة لا بد من أن نستذكر التضحيات التي قدمها لنا الأجداد ليبنوا لنا الحاضر المزهر الذي نعيشه اليوم وندعوا لهم بالرحمة والفردوس، كل عام ووطننا يقود أعوامًا من التطور».

وتمنح الحكومة السعودية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، إجازة بمناسبة العيد الوطني السعودي، والتي توافق اليوم الخميس 23 سبتمبر من عام 2021، وتشمل الإجازة جميع القطاعات العامة والخاصة وغير الهادفة للربح، بينما يمنح طلاب المدارس إجازة أيام الأربعاء والخميس.