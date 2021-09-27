جيران «عجوز المنصورية» يروون كواليس قتلها على يد زوجها بـ«شاكوش».. فيديو

قبل آذان ظهر السبت الماضي، سمع الجيران صوت صراخ مصحوب بدخان يخرج من نوافد بيت جارهم «عادل حبيب»، بدأ الجميع يهرول لإنقاذ العجوز وزوجته، ولكن كانت المفاجأة صادمة لأهالي قرية المنصورية بالجيزة، حين تبين أن الزوجة غارقة في دمائها متأثرة بضربة قاتلة في رأسها سددها زوجها باستخدام آلة حادة «شاكوش»، وحاول إخفاء الجريمة بإشعال النيران في المنزل، وأكدت التحقيقات والتحريات، أن الزوج هشّم رأس زوجته، وقتلها.

الجيران يروون التفاصيل

حالة من الصدمة والحزن سيطرت على أهالي المنطقة الذين لم يصدقوا ما تردد أمامهم من أنباء عن قتل جارهم لزوجته، ليقول «محمد» أحد الجيران، إنه لم يرى منه مكروها على مدار سنوات عمره، حيث نشأ في المنطقة وهذا الرجل وزوجته جيران والده، يعيشان معًا في سلام منذ ما يقرب من 40 عامًا، لم يرزقا بالأطفال وكانا يعتبران أبناء الجيران أولادهما: «بنتي الصغيرة لما كانت بتدخل عندهم كنت بسيبها علشان تونسهم وتملى عليهم البيت لأنه فاضي وهما ناس كبيرة في السن».

مصرع الزوجة

يضيف الجار لـ«الوطن»، أن السيدة المجني عليها «هدي»، كانت محبوبة من الجميع خاصة أنها كانت سباقة للخير: «ساعدت في جوازة بنت أخويا وأي بنت كانت بتيجي تتجوز في الشارع كانت بتساعدها في جهازها علشان معندهاش ولاد»، مشيرًا إلى أن الرجل كان مريضا منذ فترة طويلة وتم حجزه في العناية المركزة وكانت زوجته المجني عليها ترعاه رعاية كاملة: «كان بيتكئ عليها وهو ماشي، أحنا مش مصدقين إنها هانت عليه وقتلها».

أداة الجريمة

تم نقل الزوج المتهم إلى مستشفى إمبابة العام، تحت الحراسة الأمنية بعد العثور على أداة الجريمة «الشاكوش»، داخل المنزل مغسولة لمحو آثار الدماء من عليها، وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

ووصلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، بعد تلقى بلاغا من أحد الأهالي يفيد بنشوب حريق في المنزل المجاور لهم، ووجدوا الزوج صاحب الـ58 عامًا، متأثر ببعض الإصابات نتيجة الحريق فتم نقله إلى المستشفى، وتم تعيين الحراسة اللازمة، وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيقات فى الحادث، وأمرت بتشريح جثة الزوجة لبيان ما بها من إصابات وكيفية وسبب الوفاة وصرّحت بالدفن، كما استعجلت التقرير الطبي الخاص بحالة المتهم، لاستجوابه وسماع أقواله.

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