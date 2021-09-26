«التنمية المحلية» تشدد على أصحاب الأعمال بالالتزام بالتوقيتات الشتوية

شدد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، على أصحاب كافة الأعمال بالالتزام بالتوقيتات الشتوية، وهو الإغلاق ساعة مبكرًا عن الموعد الطبيعي لهم المحدد في فصل الشتاء، «الورش هتغلق الساعة 6 مساء، والمحلات الساعة 11 مساء، والاستثناء فقط للصيدليات والأفران والسوبر ماركت، وده وفق قرار الوزير الصادر برقم 465 لسنة 2020، والذي جرى تطبقه منذ ديسمبر الماضي، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون».

التنمية المحلية: تكليف المحافظين والأجهزة التنفيذية بإزالة الإشغالات بجوار المدارس

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كلف المحافظين والأجهزة التنفيذية بإزالة الإشغالات، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات في محيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس لكي يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر، موجهًا بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية «السناتر» غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس.

تنظيم معارض قبل بدء العام الدراسي الجديد

وأوضح أن الوزير وجه بتنظيم المحافظات مجموعة من المعارض في ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي بتنظيم بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والقطاع الخاص، لتوفير كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من الأسواق بنسبة لا تقل عن 25%، والاستعانة بأصحاب المبادرات الشبابية بالمحافظات الذين يقومون بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

وأكد أن كافة المحافظين يقوموا بمتابعات دقيقة يوميا استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديدة، من خلال التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحى وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق في جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضمانا لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.

إغلاق أكثر من 91 ألف سنتر تعليمي

وأشار إلى أنه وخلال العام الماضي وحتى شهر سبتمبر من العام الجاري قامت الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بإغلاق أكثر من 91 ألف سنتر تعليمي وتشميعهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على تلك السناتر التعليمية، وكذا أصحاب العقارات التي بها تلك السناتر، بالمشاركة مع جهات الأمن ومديريات وزارة التربية والتعليم.