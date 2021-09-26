«العزبي»: تدخل السيسي في قطاع الدواء شجع الشركات الأجنبية على القدوم لمصر

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن مصر من أقدم الدول التي كانت تصنع الدواء في العالم العربي وإفريقيا منذ عام 1939، ولكنها تعثرت سنوات لتعود مرة أخرى للصناعة لتغطي نحو 30% عن طريق الشركات المصرية التي تصنع نفس تركيبة الأدوية الأجنبية ولكن باسم مختلف، أو عن طريق تصنيع الأدوية من قبل الشركات الأجنبية في مصر، لافتا إلى أنه جرى التنسيق لتوفير مشتقات البلازما، إذ جرى تجميع البلازما في مصر، «هذا العنصر هام جدا لصناعة الدواء».

«العزبي»: لقاح كورونا حجر أساس لتصنيع لقاحات أخرى

وأضاف «العزبي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية « Ten» اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مصر كان ينقصها صناعة اللقاحات والأمصال، ولكن الهيئة العامة للقاحات بدأت بتصنيع لقاح كورونا ليكون حجر أساس لتصنيع باقي اللقاحات، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أن المادة الخام تنقص مصر في تصنيع اللقاحات، ويجرى العمل على حلها.

«العزبي»: بحث تلقي جرعة ثالثة معززة لمن حصل على الجرعتين

وتابع رئيس غرفة صناعة الدواء: «تدخل الرئيس السيسي شجع كثير من الشركات الأجنبية إنها تنقل صناعتها في مصر، مصر متعاقدة مع شركات كثيرة لـ الأمصال ضد كورونا عشان تغطي 100 مليون مصري، وحاليًا في حديث عن جرعة ثالثة معززة لمن حصل على الجرعتين عشان الأجسام المضادة تبقى قوية والمناعة تبقى شبه كاملة، لأن الجرعة المحفزة تساعد على تقليل الأشخاص الذين يحتاجون غرف عناية مركزة وأجهزة أكسجين».