اتحاد عمال مصر: ملاحقة وإغلاق الشركات الوهمية لإلحاق العمالة بالخارج

قال مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن التعامل مع الشركات الوهمية العاملة في إلحاق العمال المصرية بالخارج يتم عبر ملاحقتها وغلقها أو أن تتحول إلى شركات رسمية تخضع للقانون، موضحًا أن وزارة القوى العاملة كان لها دورا في الفترة الماضية في ملاحقة ومحاسبة هذه الشركات المخالفة وغلقها، وذلك خلال حواره في برنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، والذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

يجب وجود شركات حكومية لإلحاق العمالة بالخارج

وأضاف «البدوي»، أن هناك فرصا أكثر أمام الشباب الراغبين في العمل بالخارج وفق وجود ضمانات أكبر تضمن حقوق هؤلاء الشباب والعاملين، موضحًا أنه لا بد أن تكون هناك أكثر من شركة حكومية مثل التي أنشأتها الدولة كشركة تسفير العمالة إلى الخارج ليكون هناك تنافسًا بين شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي؛ وهو ما يترتب عليه تقديم أفضل ما يمكن تقديمه من خدمات بوجود معروض أكبر من الشركات الرسمية تخلق التنافسية.

مصر دائما تلبي النداء للدول العربية

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مصر دائما تلبي النداء للدول العربية، مشيرًا إلى أن ليبيا أيقنت أن مصر استعادت جزء كبيرا من إعادة بناء الدولة، والعمالة المصرية هي من حققت هذا الإنجاز الكبير ببناء الجمهورية الجديدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هناك نقابات عمالية مصرية وليبية ضامنة لحقوق هذه العمالة، مطالبا الشباب الراغب في العمل في ليبيا أن يتوخى الحذر في التعامل مع شركات غير مرخصة.

رسالة تحذير للراغبين في السفر لليبيا من شركات وهمية

وتابع: «لا تقعوا ضحايا للنصب أو السرقة»، مؤكدًا أن العمالة المصرية جاهزة لدخول سوق العمل الليبي ليكونوا 3 ملايين عامل مصري خلال الثلاث سنوات الأولى؛ على أن يبدأ سفرهم مطلع شهر أكتوبر المقبل، مشددًا على أن هذه العقود التي سيتم إبرامها في المرحلة المقبلة جنبا إلى جنب مع الشركات التي ستقوم بإعمار ليبيا وستبرم هذه العقود من خلال شركات إلحاق العمالة بالخارج والتي ستكون ضامنة لحقوق الشباب المصريين الراغبين للعمل في ليبيا.