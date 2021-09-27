التعليم تطالب «المديريات» برصد المشكلات التي تواجه المعلمين وحلها

أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تعليمات هامة للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، مع استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2021/200، والذي ينطلق يوم 9 أكتوبر المقبل، طبقا للخريطة الزمنية المعلنة سابقاً ببدء الدراسة، بالتركيز على القضايا والمشكلات التي تواجـه المـعلـم وإعلامـه بهذه القضايا التدريسية وأساليب علاجها بما يتناسب وحاجات الطلاب في ضوء المستجدات التربوية.

وطالب نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، في الخطاب المرسل للمديريات التعليمية، بالتنبيـه علـى مـوجهي عموم المواد الدراسية الالتفاف حـول إطـار عـام لـورش التنميـة المهنيـة لمعلمـي المرحلتين الابتدائيـة والإعداديـة (مـن الصـف الخـامس إلـى الصف الثالث الاعدادي).

وأكد الدكتور رضا حجازي، على تبنى القضايا التالية في جميع التخصصات:-

1. التصورات الخطأ والبديلة في بعض مفاهيم المادة.

۲. مشكلات التعلم الأكاديمية الخاصة بالمفاهيم العلمي.

3. البرامج التكنولوجية النوعية التي تدعم التعليم في تخصصك.

4 . الربط بين النظرية والتطبيق في مجالات المادة.

وقال نائب وزير التعليم، إن ذلك يأتي في إطـار حـرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنـي علـي المتابعـة الجـادة والمستعرة علـى حسن سير العملية التعليمية، في إطار خطة التنمية المهنية المستدامة، ومع بدايـة خطـة ورش التنمية المهنية.

«شوقي»: لا توجد أي نية لتأجيل الدراسة

وفي سياق منفصل، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم إعلان تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكداً أن الدراسة تبدأ اعتباراً من 9 أكتوبر الجاري، ولا توجد أي نية لتأجيلها، موضحاً أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة ببدء الدراسة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم التنبيه على جميع المدراس بضرورة توزيع الكتب على الطلاب اعتباراً من أول أيام الدراسة وتسجيل الحضور والغياب، لافتاً إلى تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.