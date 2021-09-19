بسبب الـ«مشمع».. إخماد حريق في نقابة المعلمين بالمنيا للمرة الثانية خلال شهرين

سيطر رجال الحماية المدنية في المنيا، على حريق محدود نشب في مدخل نقابة المعلمين بمدينة المنيا، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد مرور نحو شهرين على حريق مماثل اندلع في النقابة وتمت السيطرة عليه، في شهر يوليو الماضي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق محدود بخارج مبني نقابة المعلمين بشارع سعد زغلول أمام الكوبري العالي بمدينة المنيا.

السيطرة علي الحريق قبل امتداده لداخل مبني النقابة والمباني المجاورة

انتقلت سيارات الحماية المدنية ورجال الشرطة، وتمت السيطرة علي الحريق قبل امتداده لداخل مبني النقابة والمباني المجاورة، خاصة أن تلك المنطقة تضم عيادات طبية خاصة ومحطة وقود ومبني جمعية الهلال الأحمر.

تبين بالفحص أن الحريق اندلع في «مشمع» بلاستيك خارج مبنى النقابة الذي يشهد أعمال تشطيبات بالواجهة الخارجية، دون حدوث أي إصابات أو أضرار بشرية، كما تبين أن الحريق تسبب في حدوث خسائر مادية محدودة.

تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لاتخاذ اللازم، والمعمل الجنائي للمعاينة والفحص ومعرفة أسباب نشوب الحريق.

مجلس النقابة ينتقل لموقع الحريق

وانتقل أعضاء مجلس نقابة المعلمين إلي مكان الحريق للوقوف علي أسبابه وتداعياته والاطمئنان علي محتويات وأثاثاث النقابة بالداخل، وسلامة جميع العاملين بها من خدمات معانة ورجال أمن مدني.

وكان مبني نقابة المعلمين بالمنيا شهد مطلع شهر يوليو الماضي حريقا مماثلا، حيث اندلعت النيران بواجهة المبني أثناء قيام عامل حدادة بعمل لحامات خارجية بواجهة المبنى، فاشتعلت النيران بشدة خشبية ومشمع بلاستيك، وتم إخماد الحريق والسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى داخل المبنى حينذاك.