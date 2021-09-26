«الوطن» تحصل على خطة «جودة التعليم» لاعتماد المدارس ضمن حتى 2023

حصلت «الوطن» على خطة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي ضمن خطة مصر 2030، والتي كشفت أنه مستهدف اعتماد 2744 مدرسة سنوياً لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي «الابتدائي والإعدادي والثانوي»، وأن نسبة المدارس المعتمدة حتى الآن 12% وهو عدد ضئيل جداً بالنسبة للمستهدف.

رقمنة إجراءات عمليات المراجعة لمؤسسات التعليم قبل الجامعي

وأكدت الهيئة القومية، أنها عملت على رقمنة معظم إجراءات عمليات المراجعة لمؤسسات التعليم قبل الجامعي، موضحة أنها حريصة على توفير جميع التسهيلات لإعتماد المدارس، مشددة على جميع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية بضرورة الاهتمام المكثف بتقديم مدارس لاعتمادها رسميا خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022.

وضمن خطة الهيئة، كشفت أن اجمالي أعداد مؤسسات التعليم قبل الجامعي التابعة لوزارة التربية والتعليم 51691 مدرسة، جرى اعتماد 6276 مدرسة منهم فقط، مؤكدة أن المستهدف اعتماده حسب خطة مصر 2030 هو 31015 مدرسة أي بنسبة 60%.

وتابعت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالرغم جائحة كورونا إلا أن جميع أنظمتها التعليمية عملت على التصدى للجائحة بالعديد من الوسائل غير التقليدية، بشعور متجدد بالمسؤولية من جانب جميع الأطراف الفاعلة فيها، وبإدراك واضح لمدى إلحاح الحاجة إلى سد الفجوات في فرص التعليم وضمانات حصول جميع الطلاب على فرص تعليم جيد متساوية.

وأوضحت الهيئة، أن وزارة التربية والتعليم استخدمت جميع الوسائل الممكنة التي توفرها البنيئة التحتية الحالية في إيصال الخدمة التعليمية، فيمكن استخدام أدوات الإنترنت في إتاحة مخططات الدروس، ومقاطع الفيديو والدروس التعليمية، وغيرها من الموارد لبعض الطلاب ولأكثر المعليمن على الأرجح وأيضا الاستعانة بالمدونات والتسجيلات الصوتية والموارد الأخرى التي تستهلك قدرا أقل من البيانات، لافته إلى أنه يجرى تقسيم الفصول وأيام حضور الطلاب ما قلل الكثافة الطلابية في الفصول المدرسية.