«التعليم» تكشف عن منح دراسية لأوائل الثانوية في الدراسات المتخصصة

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرياتها، بما يفيد بحرصها على مواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات، ورعاية مشروعات التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والسعي نحو توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، وأهمية دعم الطلبة المتفوقين لدخول كليات مميزة.

وأشارت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إلى مقترح إطلاق مبادرة رئاسية بعنوان «مبادرة السيد رئيس الجمهورية لرعاية أوائل الثانوية العامة في الدراسات المتخصصة»، بجامعة مصر المعلوماتية، لتقديم منح دراسية لـ20 طالبا من المتفوقين للالتحاق بجامعة مصر المعلوماتية، وفي ضوء الموافقة على الإعلان عن المبادرة يتم توفير المنحة وفق الشروط الآتية:

- الاستمرار في التفوق الدراسي خلال السنوات الدراسية بالجامعة.

- تدبّر وزارة الاتصالات تكلفة المنحة بالتنسيق مع القطاع الخاص.

- توزيع المنح جغرافيا مع مراعاة أن تضم طلاب القرى الأكثر احتياجا.

- الاقتصار على طلاب المدارس الحكومية.

«شوقي»: إعداد مناهج جديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي تعتمد على الفهم وليس الحفظ

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة أنهت الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحا أنّ الدراسة حضورية في المدارس مع تفعيل الحضور والغياب، وعلى جميع المدارس الالتزام بالتعليمات الخاصة ببدء الدراسة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات عنه، أنّه جرى إعداد مناهج جديدة لطلاب الصف الرابع الابتدائي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وهذه المناهج تعتمد على الفهم، وتهتم بإكساب الطالب مهارات جديدة على عكس المناهج القديمة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّه سيتم تسليم الطلاب الكتب المدرسية اعتبارا من أول أيام الدراسة، موضحا أنّ قرار ربط الكتب بالمصروفات الدراسية ضروري وصحيح لضمان انتظام العملية التعليمية، وعلى جميع الطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من جميع المقررات الدراسية الجديدة والمنصات الرقمية.