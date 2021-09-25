«التعليم» تبدأ تشكيل لجان لمراجعة العجز في المعلمين بجميع المدارس

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات، تشكيل لجان بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية لبحث العجز في المعلمين في جميع التخصصات، استعداداً للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وذلك تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن حرصها على سد العجز في المعلمين لضمان عام دراسي منتظم يستطيع الطلاب فيه تحقيق أعلى استفادة.

«أبوزيد»: قبول المعلمين بنظام التطوع يتم وفقاً لميزانية المديرية

قال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، إنه جرى تشكيل لجان بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ للوقوف على احتياجات المدارس بمختلف مراحلها التعليمية «الابتدائية والإعدادية والثانوية» من المعلمين طبقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم.

وأضاف «أبوزيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قبول المعلمين للعمل بنظام التطوع يتم وفقاً لميزانية المديرية حتى لا يتم تحميلها أي أعباء إضافية جديدة، متابعا: «قريباً سنبدأ تلقي طلبات العمل بنظام التطوع عقب الانتهاء من كافة الإجراءات للوقوف على عدد المعلمين الذين نحتاجهم».

«عبدالتواب»: تلقي طلبات العمل بنظام التطوع عقب تحديد العجز

من جانبه، أكد محمد عبدالتواب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه جرى تشكيل لجان فنية مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس لبحث احتياجات كل مدرسة من المعلمين، موضحاً أن العمل بالنسبة للمعلمين الجدد سيكون بنظام التعاقد

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات العمل بنظام التطوع للمعلمين الحاصلين على المؤهلات العليا التربوية عقب الانتهاء من إعداد قائمة كاملة بالتخصصات التي تحتاج إلى معلمين.

«عبده»: الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022

وفي سياق متصل، قال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لبحث أعداد المعلمين الذين تحتاجهم الإدارة، موضحاً أن التعاقد سيكون بنظام التطوع وليس التعيين، لافتاً إلى أنه الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2021-2022 وذلك من خلال صيانة المدارس وتطعيم المعلمين.