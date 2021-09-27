تكافل وكرامة: فترة تدقيق بيانات العميل والالتحاق بالبرنامج تستغرق شهرا

قال الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، إن الزيارات الميدانية هي أحد المحددات الرئيسية للملتحقين الجدد بالبرنامج، والذين يمرون بمعادلة إحصائية فيها تحصل الأسرة على درجات معينة، وبناء على تلك الدرجات يتم التحاقها بالربط الشبكي مع الجهات الشريكة والوزارات الأخرى، «الفترة الزمنية منذ بداية تقدم الأسرة للوحده والتحققات تأخذ شهرا».

عبدالسلام: «وصل تعداد المستفيدين من تكافل وكرامة لـ49 مليون مستفيد»

وأضاف «عبدالسلام»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، الأحد، أنه بعد وجود كامل أفراد الأسرة على الربط الشبكي يتم إصدار الكارت، ووصلنا في 2018، لـ63 ألف مستهدف، وفي 2021 وصلنا لـ4 ملايين أسرة، بواقع 49 مليون مواطن مستفيد، «ده كان مستهدف وجهد كبير من الدولة، ووصل تعداد المستفيدين من تكافل وكرامة لـ49 مليونا، وعملنا قاعده بيانات كبيرة للدولة».

عبدالسلام: «أسر تكافل وكرامة يجب أن يكون لديهم طلاب في مراحل تعليمية»

وأوضح أن برنامج تكافل ينمي النواحي التعليمية والصحية والوصول لمستوى معيشي لائق، «أسر تكافل وكرامة يجب أن يكون لديهم طلاب في إي من المراحل التعليمية بداية من 6 سنوات، وتم إضافة طلبة الجامعة لهم مؤخرا، وهو برنامج تنموي يهدف لنقل الأسرة من دائرة الفقر للاستقلال الصحي والغذائي والتعليمي».

وأكد أن هناك إقبالا شديدا من قبل المواطنين على البرنامج بعدما نجح في الوصول لنسبة كبيرة من المواطنين الأولى بالرعاية، «الحد الأقصى من الدعم وصل لـ605 جنيهات للأسر اللي لديها أطفال في التعليم، المبلغ بسيط ولكنه يشكل عامل أمان كبيرا للأسرة المصرية، والست بدأت تشعر بالاستقلال الاقتصادي والتعليمي، ونسبة التسرب من التعليم قلت بنسبة كبيرة».

وتابع: «هناك زيادة كبرى في الأموال وهذا يدل على أن الوقفه القوية من الدولة مع أسر تكافل وكرامة أدت إلى تلك الزيادة، وأسر تكافل وكرامة يحصلون على دعم نقدي وسلعي وبطاقات تموين، وزاد مبلغ تكافل وكرامة في 2017 للمعاقين والمسنين من 350 لـ450 جنيهات، والمنحة المدرسية من 60 لـ80 جنيها».