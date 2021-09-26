قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على الحد من العنف ضد المرأة من خلال طرح برامج حماية اقتصادية واجتماعية وتوعوية، موضحة أن الوزارة تستهدف نشر الوعي بضرورة مجابهة العنف بين نحو 4 مليون أسرة في المناطق التي تعاني ضعف وعي، وهناك 8 مراكز لاستقبال النساء من ضحايا العنف، وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم.

«القباج»: النساء تحتل أولوية قصوى في جميع برامج الوزارة

وأضافت «القباج»، خلال تصريحات لشاشة «TeN»، أن وزارة التضامن قامت باستحداث مركز لاستقبال النساء من ضحايا الاتجار في البشر، وهو أول مركز على مستوى الجمهورية لهذا الغرض، إذ أن النساء تحتل أولوية قصوى في جميع برامج الوزارة مع التركيز بشكل خاص على الفتيات والنساء الريفيات والنساء المعيلات والنساء ذوات الإعاقة والنساء المعرضات للخطر أو الناجيات من جميع أشكال العنف.

التضامن: 72% من مستفيدي تكافل وكرامة من النساء

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدعم النقدي «تكافل» الذي تقدمه الدولة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي هو مشروط برعاية الصحة الإنجابية للمرأة، وأصبح أيضا مشروطا في عام 2021 بعدم تزويج القاصرات، موضحة أن 72% من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة من النساء، كما أن تلك النسبة منها 14.6 % مطلقات وأرامل و 16.2%من ذوات الإعاقة و3% من كبار السن.