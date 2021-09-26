أعداد مستفيدي «تكافل وكرامة» حتى منتصف سبتمبر 2021.. بالأرقام

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، أن عدد أفراد الأسر المستفيدة ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يبلغ 15 مليون شخص، بما يضم نحو 3.9 مليون أسرة، مشيرة إلى أن عدد مستفيدى تكافل حتى منتصف سبتمبر 2021، وصل إلى 2 مليون و112 ألف و774 أسرة مستفيدة، فيما بلغ مستفيدى كرامة حتى منتصف سبتمبر، مليون و330 ألف و495 شخصا، ووصل عدد مستفيدي الضمان 367 ألف.

ارتفاع تكلفة البرنامج من 3.7 مليار إلى 20 مليار جنيه

وأوضح تقرير عن وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمي، اليوم، أن تكلفة البرنامج ارتفعت من 3.7 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الدعم مرتبط بممارسات تنموية تصب في بناء الأجيال، ممثلا في رعاية الأطفال الصحية، ومراعاة تطعيماتهم، حيث يتاح دعم تكافل للأسر الفقيرة التي لديها أطفال، وفي حال تخرجهم يجري استكمال الدعم مع الأسر.

ولفت إلى أن دعم «كرامة» يتاح لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة، على أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين، بعمر يبدأ من 65 عاما، أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن، يحول بينه وبين العمل، أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية، أو أبعد من ذلك.

دعم مليون و500 ألف طالب من غير القادرين

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات للصحفيين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على دعم الطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل، بإجمالي 1.5 مليون طفل بمراحل التعليم المختلفة، بما يشمل طلاب الأسر غير القادرة، والطلاب من ذوي الإعاقة، والطلاب الملتحقين بالتعليم الفني.