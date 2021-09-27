أم محمد: «نفسي أزور النبي.. وأشوف السيسي»

قالت الحاجة عوضة مسعد، الشهيرة بـ «أم محمد»، إنها كانت ترفض الحضور إلى الاستديو من بورسعيد، لأنها ستتأخر على عملها في اليوم التالي، لافتة إلى أنها لا يمكنها تسليم مفتاح المدرسة إلى شخص آخر، لأنها تحب المدرسة وسط معاملة جيدة من المدرسين والمدرسات التي تدفعها إلى أن «تشيل المدرسة على كتفها» بحسب وصفها.

لو بلاطة اتخلعت من المدرسة بزعل

وتابعت «أم محمد»، خلال استضافتها في برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، الأحد، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «يوم الجمعة لما بكون أجازة ببقى زعلانة، ولو بلاطة من المدرسة اتخلعت بزعل، ولما يقوليلي اقعدي في المدرسة مبقعدش بخاف يحصل حاجة، ولازم أروح وافتح بإيدي».

وعن أمنياتها قالت «نفسي أشوف النبي عمرة أو حج، ونفسي أشوف الرئيس السيسي كمان، وبحبه أوي، وبزغرط لما نجح في بورسعيد ومنمناش، ولما يقولوا فيه انتخاب للرئيس ببقى هاين عليا اختم بالعشرة دول في الورقة مش بإيد واحدة، وأنا بروح كل انتخاب بعد الساعة 5 بعد الشغل، بقول لولادي عاوزة أشوفه وشايلة صورته وهو لابس قوات مسلحة وهو في كل حدث، وعاينة كل صوره، نفسي ربنا يبارك فيه ويبعد عنه الظالم».

اللي يكسل عن الشغل عبيط

وأضافت، «اللي يكسل عن الشغل يبقى عبيط عشان هيشتغل ويجيب اللي نفسه في ولازم يتعب عشان يصرف على ولاده وأهله، الشخص لو أوضته مليان دهب وكان مكافح لازم يشتغل بقرشه وعرقه، الشغل يخلي الواحد صحته أحسن ويشوف الناس الحلويين، الشغل جميل».