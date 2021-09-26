مقرر «السكان» الأسبق: السيسي يهتم بالملف ويقدم دعما غير مسبوق

قال الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، إن قيادة ملف السكان كانت مربكة على مر 40 سنة مضت، ولم يوجد دعم سياسي، لكن في الوقت الحالي، هناك دعم سياسي غير مسبوق، فرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لا يترك مناسبة إلا ويتحدث عن الزيادة السكانية، لافتا إلى أن الخطط موجودة، لكن تنفيذها مشكلة.

تطور خطط تنظيم السكان عبر عقود

وأضاف «الشيتاني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «Ten» اليوم، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن تنظيم الأسرة أخذ دفعة قوية في تسعينيات القرن الماضي، موضحا أن الدولة تنادي بإنجاب طفلين فقط، دون قهر أو تعسف ضد الناس، لكن الناس تحتاج إلى إنجاب 3 أطفال، مبينا أن جهد الدولة من خلال الدراما والإعلام، لم يكن قويا، مطالبا بوجود مجهود مستمر.

يجب إشراك القطاع الخاص في تنظيم السكان

وأوضح المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان، أن وزارة التخطيط، أصبحت تتولى ملف السكان، لكن يجب مشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص يبيع حبوب منع الحمل أو تنظيم الأسرة بأسعار تصل إلى 40 جنيها بينما توزعه الدولة مجانا.

الطبقة المتوسطة تفكر دائما في الطفل الثالث

وتابع المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان: «نسبة كبيرة من السيدات يستخدموا منع الحمل وبعدين بيبطلوا، عشان كده لازم يبقى في مجهود من الدراما والإعلام أعلى مما هي عليه، الإنسان الريفي في المدن بيحب يجيب أطفال أعلى، وكذلك الصعيد، بس الطبقة المتوسطة في القاهرة، دايما بتفكر في التالت، عشان كده لازم نشوف الهدف اللي بتستهدفه الدولة، وهدف الأشخاص، لإيجاد استراتيجية وطنية كاملة».