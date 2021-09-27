هيونداى توسان تواجه استدعاءات في العديد من الدول بسبب مخاطر الحريق

خلال الأيام القليلة الماضية انتشرت صورة لاحتراق سيارة كيا سبورتاج، تحترق من تلقاء نفسها أثناء سيرها أسفل كوبرى أكتوبر بميدان جهينة، ومن بعدها أصدرت حماية المستهلك بيانا رسميا باستدعاء سيارات كيا سبورتاج من موديلات 2016 وحتى 2021، وذلك للكشف المجاني على وحدة التحكم الهيدروليكية HECU تجنباً لحدوث حرائق أخرى.

وكذلك استدعت شركة هيونداى بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، موديلات 2015 وحتى 2020، من هيونداى توسان، للكشف المجانى عن وحدة التحكم الهيدروليكية HECU وتحديث برمجة السيارة.

وأيضا استدعت شركة هيونداى موتورز فى أمريكا وكندا أكثر من 130 ألف سيارة من توسان وسوناتا، من موديلات 2015 وحتى 2020، للكشف عن وحدة التحكم الهيدروليكية والتى تسببت فى حرائق عديدة فى السيارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما قالته شركة هيونداى فى أمريكا.

وقالت الشركة إنها كانت على علم منذ 17 سبتمبر الجارى، بحدوث 45 حريقا فى سيارات توسان يتعلق بنفس المشكلة الموجودة فى مصر، ولكن لا يوجد معلومات أكيدة عن حدوث أى إصابات أو وفيات بسبب الحرائق التى حدثت.

وأكد المتحدث الرسمى لشركة هيونداى فى أمريكا، مايكل ستيوارت، أن الشركة ستبدأ فى الاستدعاءات اعتباراً من يوم 12 نوفمبر القادم، وسيتلقى التجار ومالكو السيارات إشعارات الاستدعاء فى هذه الفترة من شهر نوفمبر القادم.

ولم يكن هذا الاستدعاء الأول من نوعه لشركة هيونداى والمتعلق بالحرائق، حيث استدعت هيئة السلامة الوطنية الأمريكية NHTSA، أكثر من 1.6 مليون سيارة من هيونداى للتحقيق فى حرائق حدثت بسبب عيوب الصناعة، كان أخرهم فى 2019.

وفى نوفمبر الماضى دفعت هيونداى غرامة قدرها 210 ملايين دولار لفشلها فى استدعاء السيارات لتغيير المحركات التى كان بها عيوب الصناعة التى أدت الى حرائق دون سابق إنذار فى العديد من السيارات.