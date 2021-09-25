من حماية المستهلك لصاحب سيارة الدائري المحترقة: «قدر ولطف.. كلمنا هنساعدك»

اعتراف بمشيئة الله وإقرار بقضائه وقدره، مع نداء عاجل لصاحب سيارة محترقة على الطريق الدائري بالظهور وتفسير الحادث الذي تعرض له، مع أمنيات السلامة، رد فعل لجهاز حماية المستهلك على واقعة اشتعال النيران بإحدى السيارات؛ تفاجأ به رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وسط تعليقات لمتابعين انقسموا لثلاث فرق، الأول يعرض شكواه غير مبالٍ بتفاصيل الواقعة، والثاني يشيد بما فعله الجهاز مستعرضًا واقعة سابقة تعرض لها وطريقة التعامل معه، والثالث يستنكر الأمر.

لا يزال البحث جاريًا عن صاحب السيارة

منشور قصير مع صورة لسيارة محترقة تظهر بها «رقم وماركة العربية» لكن بشكل غير واضح، مضمون ما جاء في «بوست» جهاز حماية المستهلك قبل 3 أيام، وهي الصورة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف دعوة صاحبها للتواصل مع الجهاز، لمعرفة ملابسات ما حدث والتحقيق في الأمر.

لا يزال البحث متواصلًا عن صاحب السيارة المحترقة، وفق ما أوضحه مصدر بجهاز حماية المستهلك، تحفظ على ذكر اسمه لـ«الوطن»، مضيفًا أنَّ الجهاز دومًا ما يطالب المواطنين الذين يتعرضون لأي حادث نتيجة وجود عيب في تصنيع السيارة أو المنتج الذي يستخدمونه لتقديم شكوى.

وجاء في نص منشور جهاز حماية المستهلك: «قدر الله وما شاء فعل، بخصوص الحادث الواقع بمحور المشير، صباح اليوم، لصاحب السيارة التي تمّ احتراقها والذي تابعناه معكم في محاولة للوصول لقائد السيارة، يرجى من قائد السيارة التواصل معنا للوقوف على أسباب الواقعة والمساعدة، ونتمنى السلامة له ولكم دائمًا».

صورة متداولة لسيارة «فولفو» محترقة

يُذكر أنَّه تمّ تداول صورة لسيارة «فولفو» حديثة عبر صفحات السوشيال ميديا، وقد اشتعلت في مقدمتها النيران خلال سيرها على الطريق الدائري، ورجّح الأهالي أنَّ سبب اشتعال النيران بالسيارة هو حدوث عطل.

خطوات تقديم شكوى لحماية المستهلك

كما استعرض جهاز حماية المستهلك خطوات تقديم الشكوى كالتالي:

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أي خط أرضي من خلال الرقم 19588.

2- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية.

3- التواصل عبر رسائل ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر

استدعاء «كيا»

وسابقًا، شن جهاز حماية المستهلك حملة لاستدعاء سيارات كيا سبورتاج لموديلات 2016 حتى 2021، وذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصًا على سلامة المستهلكين كإجراء وقائي، كاشفًا أنَّه تقرر بدء حملة كشف مجاني على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) وإجراء تحديث لبرمجة وحدة التحكم بداية من موديلات 2016.

وطالب جهاز حماية المستهلك المواطنين، بالاتصال بالخط الساخن 19542 للشركة المالكة، وذلك للحجز المسبق والتأكّد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي، مضيفًا أنَّه «في حالة خضوع السيارة لهذا الإجراء، نرجو منكم تحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد دون أي تكلفة أو رسوم».