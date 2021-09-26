«حماية المستهلك»: استدعاء أصحاب «هيونداي توسان» موديل 2015 حتى 2020

«حماية المستهلك»: استدعاء أصحاب «هيونداي توسان» 2015 حتى 2020

أعلن جهاز حماية المستهلك، استدعاء أصحاب سيارات «هيونداي توسان» موديل 2015 حتى 2020، وذلك من أجل في الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصا من الجهاز على سلامة المستهلكين كإجراء وقائي.

حملة فحص مجاني من «حماية المستهلك» لسيارات هيونداي

وأوضح جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يعود إلى البدء في حملة فحص مجاني للكشف على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU)، وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم.

تنسيق بين «حماية المستهلك» وشركة هيونداي العالمية

ونوه الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأن هذه الإجراء يجري بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك و«شركة جي بي غبور أوتو وشركة هيونداي العالمية».

وأضاف المنشور الرسمي لجهاز حماية المستهلك: «يرجى الاتصال على الخط الساخن 16661 للشركة المالكة، وذلك للحجز المسبق والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي، وفي حالة خضوعها نرجو منكم تحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد دون أي تكلفة أو رسوم علي العميل».

إلزام العميل بحجز مسبق لموعد الفحص

وأشار جهاز حماية المستهلك، إلى أنه في حالة رغبة العميل التأكد إذا كانت السيارة ضمن حملة الفحص، يرجي إدخال رقم الشاسيه والموتور، من خلال هذا الرابط، وأيضا إمكانية حجز موعد مسبق.

رابط حجز موعد لفحص السيارة

وذكر منشور جهاز حماية المستهلك، عن أنه في حالة وجود أي شكوي أو استفسار، يرجي الاتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي.

استدعاء آخر لسيارات كيا سبورتاج

تجدر الإشارة إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، أعلن جهاز حماية المستهلك استدعاء أصحاب سيارات كيا أصحاب موديلات الذي ينتمي للنوع «كيا سبورتاج»، وذلك لإصدار سنوات من العام 2016 حتى 2021، للكشف على السيارة وحالتها، إجراءات الجهاز الوقائية للتأكد من جودة السيارات.