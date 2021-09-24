حماية المستهلك يستعد لاستدعاء أصحاب سيارات كيا لهذا السبب

يبدأ جهاز حماية المستهلك خلال أيام، استدعاء أصحاب سيارات كيا أصحاب موديلات الذي ينتمي للنوع «كيا سبورتاج»، وذلك لإصدار سنوات من العام 2016 حتى 2021، للكشف على السيارة وحالتها، إجراءات الجهاز الوقائية للتأكد من جودة السيارات .

حماية المستهلك يفسر قرار استدعاء أصحاب سيارات كيا

وفي بيان رسمي مساء الخميس، فسر الجهاز هذه الحملة بإنها ضمن حملة كشف مجاني على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية الموجودة بالجهاز والعمل على تحديث برمجة وحدة التحكم داخل السيارة، على أن يكون ذلك الكشف في أقرب مركز خدمة معتمد للسيارة دون أي تكلفة أو رسوم على صاحب السيارة، بشرط قيام صاحب السيارة بالاتصال على الخط الساخن 19542 للشركة المالكة للسيارة، وذلك للحجز المسبق والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي.

حماية المستهلك تتعامل مع شكاوى السيارات

وتحدث مساء الخميس المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات تليفزيونية عن سبب توجه الجهاز ناحية هذا القرار، مؤكدًا أن الصور المنتشرة بشأن حريق سيارة على محور المشير على مواقع التواصل الاجتماعي دفع الجهاز للتبع الصور والتواصل مع صاحبها واستدعائه؛ «لبيان ما إذا كان الحريق بسبب خطأ في تكوين السيارة وعملها، وهنا قررنا أن يكون هناك كشف على السيارات من هذا الموديل كنوع من الأطمئنان الكامل على السيارات».

وشدد «حسام» على أن الجهاز لديه ركن أصيل للتعامل مع شكاوى السيارات والتفاعل معها، سواء فيما يتعلق بصيانة السيارات أو عيوب تصنيع الموديلات الحديثة، أو فيما يعرف بـ«الأوفر بريس» الذي يرد للجهاز بسببه شكاوى عدة تتعلق بأن بعض التوكيلات لتسليم السيارة تطلب من العميل دفع مبلغ إضافي للحصول على السيارة في أسرع وقت بدلًا من الانتظار لفترات طويلة بالمخالفة للقانون.