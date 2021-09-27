السكة الحديد: خطة لرفع أسعار تذاكر القطارات دون المساس بالركاب العاديين

قال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع الموارد البشرية، إنًّ السكة الحديد ما زالت تتكبد خسائر، رغم زيادة أسعار التذاكر وعمليات التطوير التي تتم في الهيئة، «فيه خسائر طبعا لأن تعريفة السفر لا تتناسب مع التكلفة وذلك مراعاة للبُعد الاجتماعي للمواطنين».

الخسائر سوف تقل تدريجيا مع تطوير القطارات

وأضاف «حسين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، ويقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، الأحد، أنَّ الخسائر ليست قصورا في خدمات السكك الحديدية، ولكنها مراعاة للبُعد الاجتماعي للمواطنين، متابعًا أن الخسائر سوف تقل تدريجيا مع تطوير القطارات والسكك والإشارات.

عمليات التطوير سوف تساعد على رفع التذاكر

ولفت إلى أن عمليات التطوير سوف تساعد على رفع أسعار التذاكر، لكن دون المساس بتذاكر الركاب العاديين، مؤكدًا أن هناك دعمًا من هيئة السكك الحديدة بالتزامن مع عمليات التطوير ورفع التذاكر تدريجيًا، موضحا أن هناك خطة زمنية لرفع أسعار تذاكر السكك الحديدية، مؤكدًا أنها توجه سياسي يراعي البُعد الاجتماعي.

حقيقة فرض رسوم على الحقائب الشخصية

ونفى فرض رسوم على الحقائب الشخصية لركاب القطارات، قائلا إنَّ اللوائح المنظمة للطرود غير الجائز نقلها في قانون 1959 أشارت بأنها مجانا، وهي المتعلقات الشخصية، بينما الطرود والصناديق الكبيرة والأجهزة الكهربائية جميعها مفروض عليها رسوم طبقا للقانون ولوائح الهيئة، وهذا ليس بجديد.

إجراء تحليل المخدرات

وكشف عن إجراء تحليل المخدرات على جميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة، بشكل دوري وعشوائي، لاستبعاد جميع المدمنين عن العمل، موضحا أنه ستكون هناك حملات مفاجئة لتحليل المخدرات على العاملين في طوائف التشغيل «سائقي القطارات، مساعد سائق القطارات، عمال البلوكات، عمال أبراج الإشارات، التحويلات، المزلقانات»، للحفاظ على سير العمل داخل منظومة السكك الحديدية، وتقليل حوادث القطارات.