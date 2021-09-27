صالح: انتخابات 24 ديسمبر هي الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إنه من الضروري إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، معتبرا أنها الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب وإنهاء الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«صالح»: دور الشباب مهم في بناء مستقبل ليبيا

وأوضح المكتب الإعلامي لـ صالح في بيان، إن رئيس مجلس النواب، أشار خلال لقاء مع اتحاد الطلبة عقد بمدينة القبة، إلى أهمية دور الشباب في بناء مستقبل ليبيا وتقدم وازدهار البلاد، مشددا على أن الشباب هم عماد المجتمع.

كما شدد المستشار عقيلة صالح، على ضرورة دعم الطلبة في استكمال دراستهم لدرجات متقدمة من مراحل العلم والمعرفة لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية من خلال العلم.

وطالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في بيان موجه إلى رئيس البعثة الأممية في ليبيا يان كوبيش، بعقد جلسة طارئة للملتقى، نظرا للتطورات الأخيرة التي تهدد وحدة البلاد وتخل بالمسار الديمقراطي.

ودعا أعضاء الملتقى، كوبيش للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خريطة الطريق للمرحلة التمهيدية ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها، والتي تهدد بانهيار العملية السياسية والمسار بأكمله والذي نبه الملتقى منه مرارا وتكرارا.

«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» تنعي حمد مسعود بومنيار القذافي

وفي سياق آخر، نعت «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، الموال لحكم الرئيس الراحل معمر القذافي، حمد مسعود بومنيار القذافي رفيق رئيس البلاد السابق.

وقالت الجبهة في بيان إن بومنيار القذافي، توفي مساء أمس الأول السبت، في ديار الغربة، واصفة إياه بـ «سليل معارك الجهاد، وأحد أبطال رتل العز الذي صدح بأهزوجة الرتل وآخر صرخات الجهاد».

وترتبط الجبهة، بـ سيف الإسلام القذافي نجل معمر القذافي، وتعده قائدا رمزيا لها.

من جانبه، رد المتحدث باسم رئاسة مصلحة الأحوال المدنية الليبية، حسام الوكواك، على ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول استخراج الرقم الوطني لـ سيف الإسلام معمر القذافي.

الوكواك: الأحوال المدنية منحت في وقت سابق ﺃﺭﻗﺎما ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻷﺳﺮﺓ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ

وقال الوكواك، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن رئيس المصلحة ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ، ﻣﻨﺢ في وقت سابق ﺃﺭﻗﺎما ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻷﺳﺮﺓ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺻﻔﻴﺔ ﻓﺮﻛﺎﺵ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻩ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺳﻴﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ.

وذكر الوكواك، أن بالتمر نفى كذلك تعرﺽ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻷﻱ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻌﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻴﺎﺩﻳﺘﻬﺎ ﻃﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ.

وأشار المتحدث باسم رئاسة مصلحة الأحوال المدنية، إلى أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية، أكد أن الانحياز للوطن وللمواطنين البسطاء خيار لا رجعة فيه.