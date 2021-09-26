خالد الصاوي يتحدث في ندوة تكريمه عن عدم إنجابه: «هتجنن لو عجزت»

أقيمت، منذ قليل، ندوة تكريم الفنان خالد الصاوي ضمن فعاليات الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدور البحر المتوسط، بحضور عدد من النجوم والنقاد، وأدارت الندوة الكاتبة والناقدة ناهد صلاح، في أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

خالد الصاوي: «زينهم» نقلة في علاقتي بالجمهور وفي ثقتي بنفسي كممثل

وتحدث الفنان خالد الصاوي خلال ندوة تكريمه عن كواليس العمل على أشهر الشخصيات التي قدمها في السينما كان من بينهم شخصية «زينهم» في فيلم «الفرح» للمخرج سامح عبد العزيز، حيث لم يكن مقتنعا في البداية بأدائه للشخصية ضمن أحداث الفيلم الذي اعتبره نقلة في علاقته بالجمهور والسوق، إضافة إلى ثقته بنفسه كممثل.

وقال الصاوي: «بعد اليوم الأول من التصوير، هاتفت المنتج والمخرج وأنا أكاد ابكي من الغيظ، وطلبت منهم إعادة تصوير اليوم على نفقتي الخاصة، بسبب إحساسي أن أدائي كان سيئا جدا، وأنهم تورطوا في وجودي ضمن فريق العمل، فلم أكن أشعر أني زينهم»، متابعا: «كنت أشعر أني (أفندي) يحاول تقديم الشخصية، ولكن عندما شاهدت الفيلم بعد ذلك صدقت».

«الصاوي»: زوجتي تعرضت للإغماء بسبب «الفيل الأزرق»

وتذكر «الصاوي» موقفا أثناء التحضير للجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» قائلا: «كنت أجلس في منزلي أثناء التحضير للشخصية، وأقف أمام المرآة وأحاول قلب عيني، وفجأة دخلت علي زوجتي لتطلق صرخة وتعرضت لإغماءة»، متابعا: «فور إفاقتها قالت لي: (بتجرب فيا) فقلت لها: هعمل إيه.. لازم أجرب في البيت».

وعلى الجانب الآخر، أكد الفنان خالد الصاوي أنه لا يتقبل فكرة العجز في حياته، حيث سيصاب بالجنون عند وصوله لهذه المرحلة العمرية، قائلا إن الرجال يتغيرون بعد الزواج والإنجاب، ولكن الله لم يرزقه بأطفال بعد زواجه، ولذلك فهو يعيش حياته بطبيعته.