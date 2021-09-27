الحوثيون يستهدفون منزل محافظ مأرب بصاروخين بالستيين

استهدف الحوثيون، مساء أمس الأحد، منزل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، بصاروخين بالستيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتعهد «العرادة» بالاستمرار في مقاومة الحوثيين، وقال: «استهداف الحوثيين للمدنيين والأحياء السكنية في ذكرى ثورة 26 سبتمبر لن يثنينا عن تحرير اليمن».

وأوضح أن هذه هي أهداف الحوثيين التي تستهدف النساء والأطفال، هو استهداف ليس الأول ولن يكون الأخير من قبلهم.

من جانبه، دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات، الهجوم على منزل «العرادة»، مؤكدا أنه روع النساء والأطفال وخلف أضرارا كبيرة في المنزل ومستشفى ومسجد وعدد من المنازل المجاورة.

وفي سياق متصل، قال رئيس أركان الجيش الوطني اليمني، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، أمس الأحد، إن قوات الجيش ستفاجئ الحوثيين بضربات قاسية لن يتعافوا منها.

رئيس أركان الجيش الوطني اليمني: المعركة تمضي قدماً باستنزاف الحوثيين

وأضاف بن عزيز، أن المعركة تمضي قدماً باستنزاف الحوثيين، المدعومين من إيران، الذين يتكبدون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وثمن رئيس أركان الجيش الوطني اليمني، دعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية «التحالف العربي»، لـ الجيش في معركته ضد الحوثيين الإرهابيين.

ونشر المركز الإعلامي لـ الجيش الوطني اليمني، أمس الأحد، جانب من المواجهات بين قوات الجيش والحوثيين في جبهة حريب جنوب مأرب.

من جانبها، أعربت الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات الحوثيين الإرهابيين، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية بطائرة بدون طيار مفخخة اعترضتها قوات «التحالف العربي».

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن أبو ظبي أكدت أن استمرارالهجمات الإرهابية لـ الحوثيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعكس تحديهم السافر للمجتمع الدولي واستخفافهم بجميع القوانين والأعراف الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وجددت الخارجية الإماراتية، تضامن بلادها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها صفا واحدا ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

الإمارات: أمن بلادنا والسعودية كل لا يتجزأ

وأكدت الوزارة الإماراتية، أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه الرياض تعتبره الإمارات تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.