أحمد سعد ومصطفى حجاج يحققان مليون مشاهده بدويتو «ع الدوغري»

حقق الثنائي الفنان أحمد سعد والمطرب مصطفى حجاج، مليون مشاهدة بدويتو «ع الدوغري» الذي تم طرحه منذ 4 أيام علة يوتيوب .

وقد تصدر الكليب في أول أيام عرضه التريند، حيث احتل المركز الثاني على يوتيوب، وكليب «ع الدوغري» طرحته شركة «مزيكا» بالتعاون مع «NJ Music Production» على «يوتيوب» وعلى جميع المتاجر الإلكترونية.

دويتو «ع الدوغري»، من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، وإلهامي دهيمة.

كلمات أغنية ع الدوغري

وتقول كلمات الأغنيه

(إحنا بننحت ف الصخر وأيدينا ماتوجعناش

وبنمشي ف عز الشمس والشمسماتلسعناش

إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش

عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناشالخوف مايخوفناش..فابلاش تناطحنا بلاش

بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش.

ع الدوغري وكفاءة..سايقين الدنيا سواقهوبنجري ومابنهداش

ع الدوغري وكفاءة..سايقين الدنيا سواقهلو إيه مايعطلناش

إحنا التقال ف مجالنا وف مكاننالينا شنه ورنه وإختصاص

سكتنا عدله وسالكه وفيها بركة

جامدين قوي وضد الرصاص

نبصم ونمشي ومانتنسخشي فوق ماتقاوحشي ويا الكبار

سمعتنا نمره أولى..وآخر رجوله كراسينا ملكومش للإيجار ..ع الدوغري وكفاءةسايقين الدنيا سواقه

وبنجري ومابنهداش..ع الدوغري وكفاءةسايقين الدنيا سواقه

لو إيه مايعطلناش..إحنا أسامي كبيرهوإنتوا غيره

مالكوش مابينا سيره يا أقذامإنتوا نسيتوا إنتوا مين

إنصاص ومتساقين ..وإحنا اللي في إيدينا اللجامندخل خناقة..آخر جراءة..جوه البطاقة مكتوب أسود

سكاكين حاميه نار…بتجري أي فاركلمتنا أتقل من العقود)